Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi/ Altro che crisi! Gesto d’amore in vacanza

Nonostante, soprattutto nelle ultime settimane, si susseguano le indiscrezioni su una possibile crisi nel rapporto tra Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi, la verità è che le cose stanno in maniera molto diversa. Gli ultimi gossip, infatti, li vogliono lontani e distaccati, dunque vicini alla rottura. A smentirli è però proprio la Hunziker che ieri, su Instagram, ha postato una serie di immagini e video che mostrano ai follower la bellissima sorpresa organizzata a suo marito. “Pronta per una cenetta romantica, stasera farò una sorpresa al mio maritino”, è la frase che la conduttrice accompagna ad un suo selfie. Seguono le immagini dei due in riva al mare, seduti ad un bellissimo tavolo in attesa di cenare. Uno scenario spettacolare e, soprattutto, estremamente romantico, che allontana ogni voce di una possibile crisi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi più innamorati che mai

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si trovano in vacanza a Chia, località costiera della Sardegna meridionale. La coppia sta godendosi alcuni giorni di totale relax, tra acque cristalline e paesaggi mozzafiato. Solo qualche settimana fa, Michelle parlava alle pagine del settimanale Chi di suo marito Tomaso e queste erano le sue parole: “Lui è l’unico uomo che quando siamo usciti allo scoperto ha vissuto tutto con molta tranquillità, senza prendersela per le voci di gossip.” Per poi aggiungere “Lui è sempre così gentile e rispettoso. Con i fotografi, per esempio, ha costruito un rapporto di rispetto reciproco. Nei giornali lo vedete poco e nulla perché è molto concentrato nel suo lavoro. C’è solo una cosa che lo destabilizza. Come sapete la famiglia Trussardi ha la passione per i motori. Quando capita che va nella zona industriale di Bergamo con una delle sue macchine e viene paparazzato, ecco lì un po’ si mortifica e non si sente a suo agio”.

