Michelle Hunziker ricorda: “Il matrimonio con Eros Ramazzotti? C’è stata una setta di mezzo”

Nuovo appuntamento per la conduttrice di Canale Cinque Michelle Hunziker, che questa sera sarà nuovamente di scena su piccolo schermo per lo speciale evento che celebra i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli, con una platea davvero ricca di grandi ospiti, da Zucchero a Placido Domingo, passando per Giorgia, Virginia Bocelli, Elisa, Ed Sheeran, Johnny Depp, Matteo Bocelli, a Brian May dei Queen, Nadine Sierra, Christian Nodal, Shania Twain.

Gianni Morandi compie 80 anni/ La carriera, la vita privata e i programmi per festeggiare il suo compleanno

Una festa comandata da Michelle Hunziker, che in passato ha raccontato più volte la sua vita, finita per sgretolarsi negli anni in cui si è ritrovata a fare i conti con una setta, come svelato: “Mi dicevano che era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo, Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’. Io ho scelto loro” ha confessato la conduttrice di Mediaset sull’ex marito e padre di Aurora Ramazzotti.

Elena Sofia Ricci e la confessione a Belve/ "Nancy Brilli ha avuto una storia col mio ex marito Luca Damiani"

Michelle Hunziker ricorda la setta: “Minavano la mia autostima”

Sono stati anni terribili che Michelle Hunziker ha poi raccontato e descritto qualche tempo più tardi, svelando dettagli e contorni di una battaglia ormai nota, che si trascina dietro segreti, difficoltà, sofferenze e retroscena fortissimi:

“Mi mettevano in castigo, mi lasciavano sola, minavano la mia autostima dicendomi che non avevo talento e che avevo successo solamente perché avevo intrapreso questo percorso spirituale. Mi hanno fatto lasciare la mia agenzia e convinta ad aprire una nuova società, finanziata totalmente da me” ha raccontato nel corso di una intervista a Verissimo Michelle Hunziker tornando sul periodo da incubo vissuto. Una setta della quale facevano parte, come ammesso dalla presentatrice, anche altri volti del mondo dello spettacolo, giornalisti, autori e conduttori sui quali aleggia una nuvola di mistero, ma che avrebbero condiviso il percorso con la conduttrice, che fatica a dimenticare quel periodo da incubo.

Helena Prestes si dichiara a Javier Martinez al Grande Fratello 2024/ La reazione del gieffino