Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme?/ In vacanza con la Autieri

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: ritorno di fiamma?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme. A inizio anno i due avevano annunciato la fine del loro matrimonio, poi la conduttrice aveva iniziato una relazione con Giovanni Angiolini, durata pochi mesi. Dopo l’estate Michelle e Tomaso sono stati avvistati più volte insieme: al compleanno della figlia e più volte fuori a cena insieme. Anche se in una delle ultime storie Instagram in cui i due sono apparsi insieme la Hunziker aveva precisato “cenetta top tra ex”. A Natale, però, Michelle Hunziker ha postato dei selfie con la suocera Maria Luisa, lasciando sperare in un ritorno di fiamma con Trussardi. Anche se in molti hanno pensato che la coppia si fosse riunita solo per le figlie.

La coppia in vacanza sulle neve con Serena Autiri

Ora, però, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono di nuovo insieme, per una vacanza sulla neve, insieme a Serena Autieri e il marito Enrico Griselli. Molte le foto condivise sui social dai quattro amici. In una storia di Instagram non è passata inosservata la battuta ironica di Tomaso a Serena: “Dunque, la tua frequentazione con Michelle come procede? Ho fatto di tutto per farvi litigare… ma non ci sono riuscito…”. L’attrice ha risposto: “Va tutto a gonfie vele, ci amiamo da sempre”. Anche Michelle è inervenuta: “Grazie a te siamo ancora qui, la nostra frequentazione è salva, sei riuscito a fluidificare la situazione”. Tra i due c’è davvero un ritorno di fiamma o sono semplicemente rimasti in buoni rapporti tanto da trascorrere anche le vacanze insieme? Intanto Michelle Hunziker si prepara a diventare nonna: la primogenita Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti, aspetta un bambino che nascerà nel 2023.

