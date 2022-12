Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sono tornati insieme?/ La foto parla chiaro

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: cena tra ex

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non sono tornati insieme. Solo una settimana fa, il settimanale Chi confermava che il ritorno di fiamma tra loro non è avvenuto e ora è la conduttrice a svelare come stanno le cose tra loro. Nelle scorse ore la Hunziker ha pubblicato nelle sue storie di Instagram un selfie che la mitrare al fianco dell’ex marito, padre di due delle sue figlie, Sole e Celeste. “Cenetta top tra ex”, ha scritto la conduttrice svizzera sulla foto che la ritrae al ristorante insieme all’imprenditore. Nessun ritorno di fiamma quindi tra loro, ma Michelle conferma di essere rimasti in ottimi rapporti con Trussardi. Già in occasione del compleanno della figlia Sole, i due si erano mostrati insieme sorridenti sui social.

DC LEAGUE OF SUPER-PETS/ Azione e divertimento, spasso garantito!

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi nessun ritorno di fiamma

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dopo dieci anni di amore, hanno annunciato la fine del loro matrimonio a gennaio 2022 con un comunicato congiunto: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato”. Nello stesso ristorante in cui hanno cenato Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi c’erano anche Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza. “Nel frattempo totalmente ignari, i ragazzi hanno prenotato nello stesso ristorante”, ha scritto la conduttrice svizzera pubblicando un video in cui riprende di nascosto la figlia.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge, la critica affonda il libro: "Cultura degli stron*i"/ La replicaAnna Pettinelli, domanda scomoda ad Alessandro Egger/ “Tua mamma dice pa**e?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA