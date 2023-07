Michelle Hunziker, estate da single: “Dopo due divorzi credo ancora nell’amore”/ “La solitudine fa paura ma…”

Michelle Hunziker è single: “La solitudine fa paura ma è un timore che va affrontato”

Estate da single per Michelle Hunziker. La nota conduttrice si gode la famiglia, gli affetti più vicini e il suo primo nipotino dichiarando di non essere al momento in trepida attesa dell’amore, pur credendoci ancora. Lo ammette nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, in cui si dice per nulla spaventata per questa prima estate da single dopo un po’ di anni.

“Spaventata? Ma va, la ‘singletudine’ è uno stato da godersi. – ammette la conduttrice – C’è il tempo per l’amarezza e poi c’è quello per assaporare tutto quello che hai. Ho seminato molto amore intorno a me e ne sono circondata grazie alla mia famiglia allargata.” E continua: “A tutti fa paura la solitudine, ma è un timore che va affrontato perché è solo quando stai bene da sola, quando non hai bisogno di stampelle, che puoi scegliere bene le persone che vuoi intorno. E poi quello è il momento in cui attiri le persone giuste”.

Michelle Hunziker: “L’amore? Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita”

Dopo due divorzi, storie d’amore importanti e delusioni, Michelle Hunziker non smette però di credere nell’amore: “Certo che anche dopo due divorzi credo nell’amore, e di brutto anche!” E spiega: “Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice.” D’altronde stare al suo fianco, sottolinea, non è cosa facile: “Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti… E poi sono una donna in vista, a volte è un problema per chi ti sta accanto. Dovrei trovare un uomo molto risolto, che se ne frega del mio lavoro.” Detto ciò, per adesso un nuovo fidanzato non è nelle sue priorità: “Se arriva l’amore bene, se non arriva bene uguale.”

