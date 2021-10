Michelle Hunziker “Ho deciso di sposare Eros Ramazzotti a 9 anni”/ “Tutto scritto”

C’è un tassello nella storia d’amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che non era stato ancora svelato. Un retroscena che proprio la celebre conduttrice ha deciso di raccontare nel corso di un’intervista rilasciato al settimanale F, nel numero in edicola questa settimana. La Hunziker aveva deciso di Eros sarebbe diventato suo marito molti anni prima di incontrarlo: “Nella prima parte della mia vita sembrava tutto scritto, con coincidenze incredibili”, ha raccontato la showgirl.

“A 9 anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora Eros Ramazzotti. Mia madre diceva: ‘Ma questa è matta’”, ha così ammesso nel corso dell’intervista. Un po’ di anni dopo, Michelle e Eros sono davvero diventati marito e moglie, dando poi alla luce Aurora, poi qualche tempo dopo la loro storia è giunta definitivamente al termine.

Il periodo della loro rottura coincise con quello in cui Michelle Hunziker faceva parte di una setta, di cui spesso ha raccontato in Tv. “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. – ha ricordato la conduttrice – Questa dualità mi uccideva. Nel frattempo facevo Zelig e quindi dovevo ridere sul palco. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro. Lì è successo tutto”. Fu l’inizio della fine del loro matrimonio. Qualche anno dopo, Michelle avrebbe però ritrovato l’amore e la felicità al fianco di Tomaso Trussardi, dalla quale ha poi avuto due bambine: Sole e Celeste. “È arrivato e ha sfondato la porta del mio cuore. Lui è uno che non si arrende mai, anche di fonte ad una donna che pensava di non ricostruirsi più una famiglia”, ha dichiarato Michelle su Tomaso.

