Michelle Hunziker non vuole essere chiamata nonna?/ “Sarò mamma al cubo!”

Michelle Hunziker: in visita alla figlia Aurora e al nipotino

Il 30 marzo 2023 è nato Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Il bambino è nato nella Clinica Sant’Anna, situata a Sorengo in Svizzera. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è entrata nella clinica allo scadere della 38esima settimana, ma il bambino è nato quattro giorni dopo. Ieri la conduttrice svizzera ha cercato di andare a trovare figlia e nipote, ma ha dovuto aspettare il passaggio della Maratona di Milano che ha rallentato i suoi piani, come raccontato nelle sue storie Instagram.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

Michelle Hunziker è stata poi raggiunto dalla madre Ineke, accompagnata da Tommaso Zorzi (che ieri ha compiuto 28 anni), per andare a far visita insieme ad Aurora. La signora Ineke non ha nascosto il suo fastidio per il contrattempo creato dall’evento sportivo.

Michelle Hunziker: non vuole essere chiamata nonna?

Michelle Hunziker è diventata nonna a soli 46 anni, ma non sembra ancora pronta a farsi chiamare “nonna”: “Facciamo così, la Ineke è ancora la nonna di tutti e io sarò mamma al cubo! va bene?”, ha scritto la conduttrice svizzera su Instagram pubblicando una foto di sua madre – ora bisnonna – con in braccio il piccolo Cesare. D’altronde Michelle ha ancora due figlie piccole, di 7 e 9 anni, che sono già diventate zie. Nelle ultime ore Goffredo Cerza, compagno di Aurora, ha pubblicato sui social la foto di una torta che mostra il nome completo del nuovo arrivato: “Cesare Augusto”. Nella famiglia di Aurora i nomi particolari non mancano: lei e le sorelle hanno tutte e tre un nome che richiama al cielo (Aurora, Celeste e Sole). Anche per i figli di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini è stato scelto un nome composto: Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

“Riforma fiscale: meno tasse a chi assume e investe”/ Leo “Bonus per chi è in regola"

LEGGI ANCHE:

SPY BANCHE/ 18 aprile, l'Ue pronta a facilitare "l'eutanasia" delle banche medio-piccole

© RIPRODUZIONE RISERVATA