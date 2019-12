Michelle Hunziker/ “Ogni donna ha un segreto. Niente e nessuno potrà mai estorcerlo!”

Anche Michelle Hunziker sta trascorrendo queste prime festività accanto ai suoi cari. La conduttrice non dimentica però i suoi follower ai quali ha voluto dedicare una profonda riflessione. “Oggi desidero condividere una riflessione che ho fatto in questi giorni su noi DONNE.” esordisce la conduttrice che questa sera torna in onda in prima serata con All Together Now. “Riguarda Il segreto del cuore di una donna.” continua “Ognuna di noi ha qualcosa di molto importante che terrà per sempre solo ed esclusivamente nel proprio cuore.” spiega la Hunziker, spiegando che potrebbe trattarsi di “innumerevoli cose… emozioni, amori, ricordi, esperienze… non lo si può “craccare” non esistono “hacker” del cuore! È un motore che ci muove inesorabilmente.”

Michelle Hunziker, riflessione social: “La donna? Ci siamo sempre per tutti”

La grande capacità delle donne, secondo Michelle Hunziker, sarebbe quella di prendersi cura degli altri e di esserci sempre e nonostante tutto. La conduttrice infatti scrive: “Niente e nessuno potrebbe mai estorcerlo! Impossibile. Abbiamo questa grande capacità di accudire gli altri nella vita, ci siamo sempre per tutti e difficilmente ci lamentiamo se dobbiamo fare tante cose insieme…”. Michelle conclude la sua lunga riflessione facendo gli auguri di un buon Santo Stefano e sottolineando il potere dei pensieri e dei ricordi nel cuore di ogni donna: “ad un certo punto, nel silenzio della sera, quando tutto tace intorno a noi e l’unica compagnia è il rumore dei nostri pensieri, riaffiora quel segreto che ci conforta… perché è solo nostro… anche se fosse solo un ricordo.”





