Michelle Hunziker presenta suo fratello Harold/ “Ha fatto una scelta coraggiosa..”

Michelle Hunziker, attraverso il suo profilo Instagram, ha documentato il viaggio a Ginevra in compagnia della madre per un evento che vede la presenza anche del fratello. La conduttrice di Mediaset, proprio in questa occasione, ha presentato suo fratello maggiore ai tantissimi fan. Si chiama Harold Hunziker ed ha 53 anni. La conduttrice esordisce con le seguenti parole: “Oggi sono in gita con mamma Ineke per l’apertura del ristorante di mio fratello Harold in Svizzera”. I due sono figli del pittore svizzero-tedesco Rudolf Hunziker, dal quale la moglie Ineke si è separata per poi andare a vivere in Italia. Harold e Michelle hanno un rapporto molto solido, tanto è vero che lui è stato il padrino di Celeste, la seconda figlia della conduttrice e di Tomaso Trussardi.

Harold Hunziker, chi è il fratello maggiore di Michelle

Attraverso le storie su Instagram, Michelle Hunziker ha illustrato la vita lavorativa del fratello che ha deciso di buttare anima e corpo in nuovo progetto. Nonostante un lavoro stabile e soddisfacente, arriva una scelta che rende orgogliosa la sorella per il coraggio e la forza di volontà mostrata. Queste le parole della Hunziker: “Visto che stiamo poco insieme e la gente che mi segue su Instagram non ti ha quasi mai visto, questa è una buona occasione per presentarti al pubblico. Mio fratello ha fatto una scelta molto coraggiosa: è stato 27 anni al lavoro presso Mc Donalds, poi negli ultimi anni è diventato CEO”. Quindi il ritorno nella terra natia: “Ora è tornato in Svizzera ed ha ripreso in mano il mercato. Tutto andava alla grande, ma lui ha fatto una scelta: dopo tanti anni di lavoro ha deciso di mettersi alla prova con una cosa tutta sua”.





