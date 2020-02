Michelle Hunziker scrive a Silvia Toffanin/ “Per me sei come una sorella”

Michelle Hunziker scrive a Silvia Toffanin. La showgirl elvetica, approfittando degli spazi virtuali messi a disposizione dal social network Instagram, ha pubblicato una fotografia che ritrae le due conduttrici teneramente abbracciate, corredata da una didascalia commovente, che ha già riscosso l’apprezzamento di migliaia di follower della bionda presentatrice. “Ci siamo conosciute quando eravamo ragazzine – ha esordito Hunziker –. Abbiamo tante cose che ci legano da anni… Come il nostro Frank e la nostra piccola grande Graziellina… Sono tanti anni ormai che camminiamo insieme, ognuna con la sua personalità e i suoi spazi. Ti ricordi quanto eravamo curiose e piene di sogni? Avevamo deciso di realizzarci, eravamo determinate e come dico sempre alle mie figlie: avevamo tanta, tanta ‘fame’! Fame di studiare, di evolvere e comprendere quale fosse il nostro posto nel mondo del lavoro”. Un posto che Silvia Toffanin pare aver trovato, anzi, essersi costruita, giorno dopo giorno, passo dopo passo, come sottolinea Michelle Hunziker: “È arrivato il momento di farti i complimenti… Hai seminato davvero bene, Silvia. Ti sei dedicata anima e corpo al tuo programma, non hai mai smesso di studiare e tutto questo in un elegantissimo silenzio e con grande personalità. Sono fiera di te, fiera e felice di vederti dove sei oggi come una sorella. Avanti tutta! Ti voglio bene”. Avviso agli internauti: quando Michelle Hunziker scrive a Silvia Toffanin, tenete a portata di mano i fazzoletti. Perché attestati di stima simili e soprattutto sinceri, nel mondo dello spettacolo, sono merce rara. E commuovono.

