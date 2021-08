Michelle Hunziker stravolge il look/ Foto nuovo taglio di capelli, fan “Cortissimi!”

Si dice che quando una donna decide di tagliare i capelli in realtà stia dando il via ad una nuova fase della sua vita. Probabilmente è così anche per Michelle Hunziker che poche ore fa ha lasciato tutti i fan sconvolti, pubblicando una foto con un look totalmente stravolto. Addio ai lunghi capelli biondi che l’hanno accompagnata per tutta la sua carriera televisiva: Michelle ha deciso di dare un taglio e anche abbastanza importante.

Così ha sfoggiato un look molto sbarazzino, un bob non eccessivamente corto che le dà però un aspetto del tutto nuovo. Un taglio che ha fatto letteralmete impazzire il web, tant’è che in circa 3 ore ha raccolto oltre 300 mila like e circa settemila commenti, quasi tutti entusiasti di questo ‘colpo di testa’ della celebre conduttrice, seppur qualcuno si è detto stupito del fatto che fossero “cortissimi”.

Michelle Hunziker conquista il web con il suo nuovo look

“Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio”, ha scritto Michelle Hunziker come didascalia delle foto che la mostrano col nuovo look. Tantissime le colleghe della Hunziker che hanno commentato il nuovo taglio, a partire da Cristina Parodi che scrive “Stupenda. Li taglio anche io”. Arianna David, invece, quasi non crede che abbia osato tanto: “É uno dei tuoi scherzi? non ci credo!! Comunque se li hai tagliati era ora! Sei stupenda”. Stessa cosa per Elisabetta Franchi, che scrive “Non ci credo, è impossibile!” Per Francesco Renga è “Bellissima”, per Solei Sorge “Pazzescaaaaa”. Insomma, il nuovo look della conduttrice ha letteralmente sconvolto, ma positivamente, il popolo del web: un cambio che piace davvero a tutti!

