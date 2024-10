Quale occasione se non la festa dei nonni – oggi 2 ottobre 2024 – per trascorrere del piacevole tempo insieme e ovviamente con la dolce compagnia dei nipotini. Pretesto colto al volo da Eros Ramazzotti e l’ex moglie Michelle Hunziker che – come racconta Leggo – hanno deciso di passare diversi giorni in famiglia e con appunto anche il piccolo Cesare, nato dalla relazione tra Aurora Ramazzotti – figlia del cantante e della conduttrice – e il compagno Goffredo Cerza.

Alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi raccontano proprio la bellezza del rapporto di oggi tra Michelle Hunziker e l’ex marito Eros Ramazzotti, al netto della splendida famiglia che sono riusciti a costruire. L’ex coppia è proprio l’esatta rappresentazione di come l’amore, anche se sbiadito, può assumere forme differenti e comunque intense.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, il ritorno di fiamma è solo suggestione?

Ancor più evidente la bellezza del rapporto di oggi tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti se si osserva il simpatico post pubblicato dal cantante alcune ore fa. L’ex moglie seduta su una carriola e il cantante chiamato a trainare; il tutto catturato da una foto con tanto di didascalia. “Oggi è la giornata dei nonni, con la nonna in carriola”. Tanti cuori ed emoticon sorridenti e ovviamente non poteva mancare il re-post della conduttrice.

Insomma, come racconta il settimanale Leggo, tanto è bastato per riaccendere ancora una volta il sogno dei fan per un possibile ritorno di fiamma per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Chiaramente, siamo nel merito di suggestioni e speranze; la realtà dei fatti sembra mostrare semplicemente un legame speciale e la bellezza di una famiglia unita al di là di tutto.

