Michelle Impossible & Friends 2024, anticipazioni puntata 8 agosto in replica su Canale 5

Torna in onda questa sera 8 agosto 2024, su Canale 5 in prima serata, l’appuntamento con Michelle Impossible & Friends. Il celebre varietà condotto da Michelle Hunziker è tornato in replica questa estate, e stasera va in onda la seconda puntata dell’edizione di quest’anno, che vedrà ancora una volta sul palco tanti ospiti sia del mondo dello spettacolo che musicali.

Michelle Impossible & Friends 2024, puntata 1 agosto (replica)/ Diretta e ospiti: da Katia Follesa a Pucci

Michelle Hunziker non è da sola a condurre il suo Michelle Impossible & Friends 2024, ma è anzi affiancata da alcuni volti che servono ad impreziosire lo spettacolo. Parliamo, in primis, dei comici Katia Follesa e Andrea Pucci, e della onnipresente Gialappa’s Band. Lo show di Canale 5 vedrà infatti intervallarsi ospiti agli interventi divertenti dei due celebri volti della comicità, come sempre con la complicità di Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker: "I miei ex mariti Tomaso Trussardi e Eros Ramazzotti?"/ "I cerchi si chiudono ma..."

Michelle Impossible & Friends 2024, gli ospiti della seconda puntata

Ma chi sono gli ospiti che affiancheranno Mihelle Hunziker nella seconda puntata di Michelle Impossible & Friends in replica oggi 8 agosto 2024? La celebre conduttrice accoglierà sul palco dei veri e propri pezzi da novanta, come Renato Zero, Al Bano, Raf e Umberto Tozzi. Michelle Hunziker, in particolare, duetterà con Al Bano e si divertirà successivamente con un’altra ospite, Diletta Leotta. La giornalista sportiva e la conduttrice si divertiranno al centro dello studio.

E a propositi di risate, ci sarà anche l’incursione del Mago Forrest, che sarà protagonista di uno dei suoi esilaranti numeri. Ad affiancare Michelle Hunziker, questa sera, ci saranno inoltre Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla. La nuova puntata di Michelle Impossible andrà in onda su Canale 5 ma sarà visibile anche su MediasetInfinity, piattaforma streaming gratuita sulla quale sono già disponibili per la visione tutte le puntate del programma.

Michelle Hunziker è fidanzata?/ Voci sul giovanissimo Matteo Viezzer dopo la rottura con Alessandro Carollo