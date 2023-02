Michelle Impossible & Friends,1a puntata/ Diretta e ospiti: Eros Ramazzotti, Berté e Siani

Michelle Impossible & Friends, torna su Canale 5

Questa sera, mercoledì 22 febbraio, torna su Canale 5 Michelle Impossible & Friends, one woman show di Michelle Hunziker. Lo scorso anno il programma ha registrato una media di oltre tre milioni di telespettatori superando il 20% di share. Per tre prime serate, al centro ci saranno i tanti amici della conduttrice svizzera che si avvicenderanno sul palco: attori, cantanti e grandi artisti che si racconteranno con ironia.

“Mi piacciono i programmi ben scritti ed eleganti. Gli ospiti dello show verranno celebrati con la nostra ironia e l’obiettivo che ci siamo posti è quello di intrattenere il pubblico con storie interessanti degli artisti più importanti del nostro Paese. Infatti, rispetto alla scorsa edizione, dove abbiamo festeggiato i miei 25 anni di carriera a Mediaset, sarò meno al centro e metteremo in primo piano i tanti amici che saliranno sul palco con me”, ha detto la Hunziker come riporta Tv Sorrisi e Canzoni

Michelle Impossible & Friends: gli ospiti della prima puntata

Nel cast fisso per tutte e tre le serate di Michelle Impossible & Friends troveremo la Gialappa’s Band e il Mago Forest. E ritroveremo anche per due serate Katia Follesa. Tra i tanti ospiti annunciati, ci saranno Pierfrancesco Favino, con cui Michelle ha condiviso il palco di Sanremo, Loredana Bertè, Max Pezzali e Claudio Bisio, con cui ha condotto Zelig dal 2000 al 2004. Nel primo appuntamento, in onda questa sera 22 febbraio, Michelle Hunziker ospiterà sul palco di Michelle Impossible & Friends Eros Ramazzotti: il cantautore romano racconterà aneddoti della sua vita e della sua carriera alla figlia Aurora, che presto li renderà nonni di un nipotino. Oltre all’ex marito ci saranno anche: Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Nina Zilli e Andrea Pucci.

I look di Michelle Hunziker

Sul palco della seconda edizione di Michelle Impossible & Friends ci sarà anche la figlia Aurora Ramazzotti, in dolce attesa, con un roast show, dove verranno messi “alla berlina” alcuni degli ospiti. Per le tre puntate del suo one woman show, Michelle Hunziker sarà seguita dalla stylist Susanna Ausoni, che curerà anche i look di Aurora Ramazzotti e di Katia Follesa. “Per ‘Michelle impossibile’ stiamo facendo un lavoro di styling bellissimo con Armani Privé. La linea Privè di Armani ha degli abiti stupendi”, ha detto a Fanpage.it. Nel trailer del programma, condiviso sui social, Michelle indossa un abito lungo in velluto nero con una profonda scollatura di Giorgio Armani Privé che aveva già indossato al Festival di Sanremo 2018. Lo scorso anno aveva indossato un abito verde sfoggiato per la prima volta al festival di Sanremo 2007.











