Michelle impossible, replica 1a puntata/ Reunion con Ramazzotti e tango con Ilary Blasi

Michelle Impossibile, in replica lo show di Michelle Hunziker

Questa sera, lunedì 1° agosto 2022, alle 21.20 su Canale 5 va in onda la replica della prima puntata di “Michelle Impossibile”, per festeggiare e ripercorrere i 25 anni di carriera di Michelle Hunziker. Il programma è andato in onda la prima volta lo scoro 16 febbraio registrando 3.382.000 spettatori pari al 19.65% di share. “Canterò, ballerò, presenterò, cazzeggerò: butteremo dentro tutto quello che fa intrattenimento. Verranno amici e colleghi importanti per la mia vita. Ma non aspettatevi una celebrazione: sarà come una festa casalinga, dove gli ospiti verranno anche a ‘dissacrarmi’, rompendomi le scatole e raccontando storie mai sentite”, aveva detto la Hunziker a Tv Sorrisi e Canzoni presentando il suo one-woman-show. Presenze fisse di “Michelle Impossible” le comiche Katia Follesa e Michela Giraud, mentre la figlia Aurora Ramazzotti ha uno spazio tutto suo a fine serata.

Ospiti della prima puntata di Michelle Impossibile

Tantissimi gli ospiti della prima puntata di “Michelle Impossible”, in onda questa sera, lunedì 1° agosto, in replica su Canale 5. Si parte con Maria De Filippi e il siparietto “C’è Posta Per Te”. Ma l’evento più atteso della serata è la reunion con l’ex marito Eros Ramazzotti. Lui canta Più bella cosa non c’è e i due si scambiano anche un bacio: “Le cose belle vanno salvate, è stata una favola”, precisa Michelle. Tocca poi a Gerry Scotti che ricorda gli esordi di Michelle Hunziker a “Buona Domenica” e gli succede Ilary Blasi: “Arrivo dopo Gerry, Eros Ramazzotti, Maria fa Maria. L’unica cosa che posso fare è raccontare Michelle quando non è sul palco”. Le due si cimentano in un tango doppio. Arriva anche Serena Autieri, grande amica della conduttrice svizzera. Verso la fine Michelle si esibisce sulle note di Cabaret, musical che ha portato in scena nella seconda metà degli anni Duemila. A legare i vari momenti ci pensano il Mago Forest e la Gialappa’s Band con la loro pungente ironia.

