Michelle Obama a Sanremo 2020?/ “Duetto” con Rula Jebral, ma la Rai ora tentenna

Michelle Obama ospite a Sanremo 2020 sarebbe uno smacco senza precedenti. Per Amadeus tutto sembrava andare per il verso giusto, anche grazie alla mediazione della giornalista israeliana Rula Jebral, attivista per i diritti delle donne e molto amica della famiglia Obama. Come riportato dal Corriere, il primo faccia a faccia con il diretore artistico della settantesima edizione del Festival di Sanremo è stata in occasione della venuta in Italia per l’intervista con Fabio Fazio. Durante la loro chiacchierata si sarebbe parlato della questione dei diritti delle donne e che questo suo interesse per la causa è legata ad una storia drammatica avvenuta proprio tra le mura della sua casa. La mamma è stata vittima di uno stupro e per questo si è suicidata. Jebral ha suggerito ad Amadeus un’intervista esclusiva con Michelle Obama e Amadeus ha voluto proporre la cosa subito alla Rai.

Michelle Obama ospite a Sanremo: si farà?

Per Amadeus sembrava fatta e confermata, visto che la Rai si è subito messa in contatto con Rula Jebral così da portare avanti le comunicazioni per far presenziare la ex First Lady tra le presenze femminili del palco di Sanremo. Se sul piano informale sarebbe già stato confermato che Michelle Obama sarà al Festival, mancherebbe invece la firma del contratto, l’ultimo passo verso la completa sicurezza dell’ospitata. Secondo gli accordi presi con la giornalista, metà del compenso del contratto sarebbe destinato a Nadia Murad, Premio Nobel per la Pace 2018. Ormai siamo agli sgoccioli, manca davvero poco all’inizio del Festival di Sanremo 2020, che prenderà il via il 4 febbraio 2020, ma qualcosa sembra non andare. Amadeus e Rula Jebral si sono sentiti altre volte per definire alcuni dettagli tecnici, tra cui il contenuto dell’intervista e le tematiche da trattare con la super ospite, però manca una cosa fondamentale: la firma del contratto. Non appena si è iniziata a diffondere la voce di questa grande sorpresa per il pubblico di Sanremo, si è scatenata la polemica da parte di alcuni partiti di centrodestra. Da lì il silenzio: Jebral sarebbe pronta a venire in Italia per concludere gli accordi e firmare il contratto, ma dalla Rai nessuna notizia.

