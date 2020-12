Mick Schumacher campione del Mondo di Formula 2 sarebbe un epilogo certamente affascinante per questa stagione della categoria cadetta dell’automobilismo sportivo, classica “anticamera” per i talenti prima dell’approdo in Formula 1, dove infatti Mick Schumacher sarà in ogni caso protagonista nella prossima stagione al volante di una Haas-Ferrari, come è stato ufficializzato nei giorni scorso. Arrivarci da campione del Mondo della Formula 2 tuttavia avrebbe un sapore speciale per questo ragazzo che già da tanti anni è abituato ad avere gli occhi di tutti i tifosi ed appassionati puntati addosso, in quanto figlio di Michael Schumacher – tanto che da ragazzino correva nei kart usando il cognome da nubile di mamma Corinna. Un titolo mondiale in casa Schumacher nell’anno in cui Lewis Hamilton ha raggiunto papà Schumi a quota sette Mondiali in Formula 1 darebbe un tocco ancora più particolare a questo incredibile 2020, dunque sicuramente sono in tanti a chiedersi che cosa dovrà succedere affinché Mick Schumacher diventi campione del Mondo in questo Gran Premio di Sakhir, che per la Formula 2 sarà l’ultimo atto del calendario.

MICK SCHUMACHER CAMPIONE DEL MONDO FORMULA 2? LE COMBINAZIONI PER IL TITOLO

Dunque per chiudere la stagione della Formula 2 e decretare chi sarà campione del Mondo tra Mick Schumacher e il suo inseguitore, il britannico Callum Ilott, restano gara-1 di oggi e gara-2 di domani per il Gran Premio di Sakhir, in Bahrain. Oggi ci sono in palio un massimo di 27 punti, considerati anche i due che vanno assegnati all’autore del giro più veloce in gara oltre a quelli assegnati per i piazzamenti come in Formula 1 (25 per la vittoria, 18 per il secondo, 15 per il terzo e così via fino a un punto per il decimo), mentre gara-2 della domenica è più breve e assegna punteggi ridotti (15-12-10-8-6-4-2-1 per i primi otto al traguardo, più due per il giro veloce), con un massimo di 17 punti in palio. Questo significa che Mick Schumacher sarà campione del Mondo già oggi se chiuderà gara-1 con un vantaggio di 18 punti su Ilott – dato che il britannico vanta una vittoria in più e dunque un eventuale arrivo a pari punti dovrebbe favorirlo. Si parte da 14 punti di vantaggio per Schumacher jr, quindi Mick ne dovrà guadagnare altri quattro: le combinazioni possono essere rese più complicate dal giro più veloce, possiamo dire con certezza che se Mick Schumacher vince sarà campione, perché in questo caso guadagnerebbe come minimo cinque punti ad Ilott anche se il britannico arrivasse secondo con giro veloce. Non contando questa variabile, Schumacher dovrebbe arrivare due posizioni davanti ad Ilott: secondo e quarto, terzo e quinto, quarto e sesto, quinto e settimo, sesto e ottavo, settimo e nono; con Schumi ottavo, Ilott fuori dai punti. Un +2 di Mick renderebbe più facile il compito, un +2 di Ilott richiederebbe tre posti di differenza nei piazzamenti di rincalzo. Il principio comunque è chiaro: per fare festa, Mick Schumacher dovrà guadagnare quattro punti.



