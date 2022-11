Micol Incorvaia, canto fascista al GF Vip: squalificata?/ Il web infuria: “Bruttissimo messaggio”

Micol Incorvaia a rischio squalifica? Canticchia un canto fascista al Grande Fratello Vip

Micol Incorvaia nei guai. È entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 da pochissimi giorni ma per alcuni telespettatori meriterebbe già di uscire attraverso una squalifica. Il motivo? Micol, come si vede in un video condiviso sui social, che mette in mostra Biccy, in un momento della giornata ha canticchiato per pochi secondi ‘Faccetta nera’, un canto simbolo della propaganda fascista, da molti conosciuto ancora oggi.

“Faccetta nera è una canzone scritta da Renato Micheli e musicata da Mario Ruccione nell’aprile del 1935. Essa è stata composta in occasione della grande diffusione di notizie da parte della propaganda fascista relative all’Etiopia e, in particolare, della schiavitù su parte della popolazione abissina.” riposta Wikipedia in merito al canto, nozioni che meglio spiegano la gravità del gesto di Micol Incorvaia.

Micol Incorvaia, il web chiede la squalifica per il ‘brutto messaggio’

Proprio per questo gesto parte del pubblico chiede a gran voce la squalifica di Micol Incorvaia, il che, se accadesse, sarebbe molto particolare visto che anche sua sorella Clizia è stata squalificata durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Va detto che il filmato mette in evidenza un lieve canticchiare di Micol che, seppur grave, appare quasi fatto per caso e senza particolare intenzione. Come si comporterà la produzione di fronte a questo episodio?













