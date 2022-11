Micol Incorvaia ha violato il regolamento del GF Vip/ Provvedimento disciplinare in arrivo? Ecco perché

Micol Incorvaia ha violato il regolamento del Grande Fratello Vip: perché?

Giovedì scorso nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 hanno fatto il loro ingresso sei nuovi concorrenti. Tra questi anche la bella Micol Incorvaia, sorella di Clizia che ha affrontato questa avventura qualche anno fa. Micol ha trovato in Casa il suo ex Edoardo Donnamaria e ha iniziato ad istaurare le prime amicizie, chiacchierando con i gieffini. Proprio durante una di queste chiacchierate avrebbe però violato il regolamento.

Stando a quanto segnalato sul web, riportato poi da Novella2000, Micol, durante una chiacchierata con Giaele De Donà, le avrebbe raccontato come la vede il pubblico fuori e quali sono state le reazioni ad alcuni suoi atteggiamenti. Una delle regole del GF è però quella di non poter riportare ai gieffini ciò che accade fuori dalla Casa; ecco perché questo potrebbe comportare nei confronti di Micol un provvedimento disciplinare.

Micol Incorvaia e il rapporto con la sorella Clizia

Intanto Micol Incorvaia, come riporta Blogtivvù, ha già parlato del rapporto con la sorella Clizia, rivelando di essere molto legata a lei: “Clizia è uguale. Figurati, prima all’Università, poi lavorava anche come modella, quando tornava d’estate stava con i suoi amici, aveva 18, 20 anni mica stava con una bambina di sei anni. Quindi io anche in modo egoistico l’aspettavo solo per i regali perché sapevo che lei arrivava, mi portava i regali e non me ne fregava niente. Ed era una roba bruttissima perché crescendo, alle elementari, vedevo mia sorella in tv, sui giornali.” E ancora: “Io non ricordavo di ammirarla così tanto, l’ho scoperto rileggendo i miei diari.”.

