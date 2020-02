Micol Incorvaia “Paolo Ciavarro non fa per Clizia!”/ Bocciato perché troppo timido..

La liason tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia finirà quando il giovane lascerà la casa del Grande Fratello Vip 2020 perendo sotto i colpi della “società” e delle loro famiglie oppure li vedremo sorridenti a Fregene per quelle due birre? I fan se lo chiedono sin da quando Eleonora Giorgi ha preso le distanze, almeno in parte, dalla sua promessa nuora, ma adesso a peggiorare la situazione ci ha pensato Micol Incorvaia, sorella di Clizia, che ha bocciato senza mezze misure il dolce Paolo Ciavarro, l’uomo che avrebbe fatto battere di nuovo il cuore della biondina siciliana. Forse questo non basta o, forse, bastava solo nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ma fuori? A dire la sua su Paolo Ciavarro e la liason con Clizia Incorvaia è la sorella di quest’ultima che ha rotto il silenzio in una intervista a DiPiù, svelando: “Ci ha messo un mese e mezzo prima di darle un bacio. Tanto carino, dolce, romantico, ma anche di una timidezza incredibile. Paolo non fa per lei proprio per questo”.

MICOL INCORVAIA CONTRO PAOLO CIAVARRO “INADATTO” A CLIZIA

Micol Incorvaia boccia Paolo Ciavarro senza appello e tutto perché, a suo dire, è troppo timido ed inadatto alla sorella che ha una famiglia e una bambina di cui occuparsi e non è la ragazzina senza intoppi che ha conosciuto nella casa e che lì ha potuto vivere. Micol poi continua ripensando a quello che è successo tra la sorella e il suo ex spiegando: “A me non è mai piaciuto lo stile di Francesco. Lui con Clizia ha trovato la famiglia che voleva. Mia sorella ha cercato di fare il possibile per salvare il matrimonio, ma come si fa a tornare insieme con un uomo che ti denigra ogni giorno?”

