Miele, testo e significato canzone Giusy Ferreri/ Sanremo 2022: un amore finito

Giusy Ferreri con Miele, come ci dice il testo completo, racconta al Festival di Sanremo 2022 una storia d’amore ormai terminata. Il testo Miele è stato scritto da personaggi di spessore incredibile, come Petrella, Takagi, Ketra e Federica Abbate. Come sempre, gli acuti di Giusy Ferreri sono in grado di dare una scossa al pubblico, toccando le corde del cuore, emozionando e regalando belle sensazioni. Di certo, anche la potenza scenica dell’artista può contribuire alla riuscita di un brano come Miele che già dal testo capiamo possa portare qualcosa di grandissimo interesse.

Ci sono dei momenti in cui la tecnica di GIusy Ferreri può venire fuori, anche perché troviamo dei cambiamenti di tonalità intriganti e che si adattano alla sua bravura. La donna avrà dunque la chance di prendersi delle belle soddisfazioni con l’interpretazione del testo Miele.

Miele è dunque la canzone con cui Giusy Ferreri sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

Tu no, tu no

Tu no non hai lasciato niente

E non riesco a capire

Se ti ricorderai

Di me forse ti ho dato il peggio di me

Resto sveglia e mi chiedo perché

Piove su questa città

Dove tu mi hai voluto bene

Dove io ti ho voluto bene

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

No, non promettermi niente

Non cercarmi in un altro abbraccio no

Ma a volte capita

Di incontrare qualcuno in mezzo alla via

Che ti ricorda cos’è la vita

Che cos’è

Fino a qui

Senza te

È una lama che sa di miele

Cade a terra un altro bicchiere

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

Ahhh

Non è miele

Sono già sicura che

Quest’amore ci porta via

Ubriachi di nostalgia

Se ne va

E un motivo non c’è

Questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

