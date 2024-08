Quella di Giusy Ferreri è senza dubbio un’estate rivoluzionaria, con una novità che ha fatto girare la testa ai suoi fan: la cantante ha deciso di creare una band con altri artisti. Alla chitarra ci sarà Roberta Raschellà, voce e chitarra Max Zanotti insieme alla batteria, Alessandro Ducoli. Il nome del gruppo? I “Bloom”, che in inglese significa fiorire. I quattro artisti hanno già lanciato un album a giugno intitolato “Hangover” e sono pronti per un tour stratosferico in giro per l’Italia. A Tv Sorrisi e Canzoni, la famosa cantante di “Non ti scordar mai di me”, ha voluto fare il punto della situazione sulla sua vita, raccontando del suo sogno da bambina di diventare cantante, realizzatosi poi con pieno successo. “Ho sempre voluto avere una band”, spiega Giusy Ferreri, contentissima di essere finalmente parte del suo sogno.

Giusy Ferreri ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni di essere finalmente sé stessa, un’anima rock che può iniziare davvero ad esprimersi. “Il pop continua ad essere un grande valore aggiunto”, dice, ricordando le numerose collaborazioni con artisti del calibro di Takagi & Kedra. Eppure, per Giusy Ferreri è giunto il momento di mostrare la vera sé stessa, con uno spirito rockeggiante che fa invidia a tutti nella scena musicale del nostro Paese. La cantante ammette però di averci messo sempre un pizzico della sua anima in ogni sua canzone, anche in quelle apparentemente distanti dal genere rock.

Giusy Ferreri, la sua bambina vuole fare l’estetista: “Se volesse lavorare con la musica deve sapere che…”

A Tv Sorrisi e Canzoni la cantante ha anche rivelato alcune chicche sul rapporto speciale con la figlia, spiegando di portarla spesso con sé durante i concerti. La piccola, ha solo sei anni, ma adora tutto il repertorio di mamma Giusy: “Ha già una visione molto ampia della musica”, spiega l’artista. Farà anche lei la cantante? Giusy Ferreri ha raccontato che per ora vorrebbe fare la parrucchiera, l’attrice, l’estetista, insomma, tutti i lavori del mondo, ma se volesse lavorare con la musica lei le sarebbe senza dubbio di supporto.

Giusy Ferreri ha anche confessato di essere una grande appassionata di cucina. Il suo piatto forte? I fiori di zucca. Insomma, per la cantante è un periodo florido, come dice il nome della sua band, i Bloom: un nominativo che indica sonorità intense, con testi introspettivi che sanno di rinascita: “Una fioritura”, dice lei, che l’unico rimpianto che aveva nella vita era quello di non cantare in una band.