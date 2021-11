Mietta ancora positiva al Covid?/ Salta di nuovo Ballando con le Stelle, ma…

Secondo le ultime indiscrezioni la cantante Mietta sarebbe ancora positiva al Covid-19 e quindi non potrà prendere parte alla puntata di questa sera, sabato 6 novembre, di Ballando con le Stelle 2021. L’aspirante ballerina ha dovuto congelare la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci dopo la prima puntata, l’unica che l’ha vista esibirsi insieme al suo insegnante Maykel Fonts. Quindi l’annuncio della positività al Covid-19, ma anche le rassicurazioni ai fans sul suo stato di salute. Da lì in avanti la diatriba con Selvaggia Lucarelli per la questione vaccino, protratta per diversi giorni.

Selvaggia Lucarelli vs Mietta/ "Non vaccinata e malata? Vaccini funzionano"

Mietta, rinviato il ritorno a Ballando con le Stelle 2021: ancora positiva al Covid?

La polemica con giurata di Ballando con le Stelle aveva alimentato parecchie tensioni durante la puntata. Poi le due showgirl hanno deciso di siglare una tregua, in attesa del ritorno in pista di Mietta. Qualcuno sperava di vederla all’opera già questa sera, ma purtroppo occorrerà aspettare ancora. Infatti nella presentazione della quarta puntata manca proprio la coppia formata da Mietta e Maykel Fonts, oltre alla coppia appena ritiratasi dal talent, rappresentata da Al Bano e Oxana. Tornando a Mietta, non dovrebbero esserci problemi per il suo ritorno a Ballando in futuro, dato che da regolamento è prevista comunque una fase di ripescaggi alla quale potrà prendere parte.

