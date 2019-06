Migranti, 81 a Lampedusa/ Salvini “Sea Watch? Paesi Bassi vanno sensibilizzati”

81 migranti sono approdati questa mattina presso il porto di Lampedusa. I profughi sono entrati in acque italiane indisturbati, come sottolinea l’edizione online di Repubblica, dopo che erano stati avvistati a 25mila dall’isola siciliana. Erano stati lasciati da un peschereccio battente bandiera libica, che è stato poi fermato da una motovedetta della guardia di finanza poche ore dopo. Quello utilizzato è il cosiddetto metodo della nave madre: una nave appunto “madre” traina dei gommoni, che poi vengono abbandonati a poche miglia dalle acque italiane per facilitarne l’ingresso. Una volta individuati dalle motovedette italiane, i migranti vengono quindi recuperati e portati fino a Lampedusa. Il peschereccio è stato sequestrato dalle fiamme gialle, ed è in traino verso la Sicilia. Fra gli 81 profughi sbarcati vi sono anche 4 donne e 3 bambine, e provengono da Bangladesh, Algeria, Siria, Senegal, Marocco, Tunisia e Libia, dopo essere partiti dalla spiaggia libica di Al Zwara.

MIGRANTI, 81 A LAMPEDUSA

Intanto continuano a rimanere in attesa i 43 profughi a bordo della Sea Watch, imbarcazione che attende da dieci giorni il lasciapassare per l’ingresso nelle acque territoriali italiane. >A riguardo il ministro dell’interno, Matteo Salvini, ha ammesso: «La nave staziona da sette giorni al limite delle nostre acque territoriali – il titolare del Viminale invoca l’intervento del presidente del consiglio, Giuseppe Conte – non possiamo consentire a nessuno di decidere autonomamente dove e come condurre cittadini di Paesi terzi. A fronte della possibile evoluzione della situazione a bordo ritengo necessario che la perdurante efficacia del divieto di transito nel mare nazionale sia accompagnata da una energica nuova iniziativa di sensibilizzazione nei confronti delle autorita’ dei Paesi bassi». Un caso già visto e rivisto che ripropone per l’ennesima volta la questione migranti e i paesi dell’Unione Europea che devono accoglierli. Sono attesi aggiornamenti e novità nel corso della mattinata.

