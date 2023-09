Migranti, Elon Musk vs Germania “Violate sovranità Italia”/ “Salvate vite? No, è un’invasione”

Elon Musk attacca la Germania con un video sulle Ong finanziate da Berlino. L’accusa dell’imprenditore, fondatore di Tesla e SpaceX nonché patron di X (ex Twitter), arriva proprio via social, dove ha dato vita ad un botta e risposta col ministero degli Esteri tedesco. Tutto nasce dal filmato che, senza alcuna conferma, rimanda alle generiche operazioni di otto navi di Ong tedesche: tali organizzazioni raccoglierebbero migranti nel Mediterraneo per trasferirli in Italia. Quindi, Musk ha rivolto una domanda al governo tedesco: «L’opinione pubblica tedesca è al corrente di tutto questo?».

SCENARIO/ Sapelli: così i migranti obbligano a ripensare l'Ue

Il ministero degli Esteri tedesco ha replicato con un tweet: «Sì, si chiama salvare vite». Il dibattito non solo è andato avanti, ma si è anche allargato, coinvolgendo anche parlamentari italiani, come quelli della Lega Claudio Borghi e Alberto Bagnai. «Quindi ne sei davvero orgoglioso. Interessante. Francamente dubito che la maggioranza dell’opinione pubblica tedesca lo sostenga. Hai lanciato un sondaggio?», ha risposto Elon Musk sul social di sua proprietà.

Sondaggi politici/ Migranti: 64% italiani per frontiere chiuse, per 45% c'è rischio sicurezza

Elon Musk ha poi aggiunto: «Non costituisce sicuramente una violazione della sovranità dell’Italia il fatto che la Germania trasporti un gran numero di migranti illegali sul suolo italiano? Suona come un’invasione…». Spunta poi i dati relativi ad un sondaggio da cui emerge che in realtà la popolazione tedesca sarebbe nettamente a favore ad un controllo più rigido dei confini europei. «Se un governo in democrazia va contro la volontà del popolo dovrebbe essere rimosso con un voto».

Quando nel botta e risposta si inserisce un utente che parla di traffico di essere umani e non di soccorsi, Musk ha replicato con un perentorio «esattamente». Intanto, nelle ultime ore l’imprenditore si è recato al confine tra Usa e Messico, come dimostrato da un video pubblicato. «L’immigrazione illegale deve cessare, ma sono assolutamente favorevole all’ampliamento e alla semplificazione dell’immigrazione legale. Chiunque dimostri di essere un lavoratore, una persona di qualità e onesta dovrebbe avere la possibilità di diventare americano. Punto», ha scritto il magnate.

Migranti, funzionario Ue "ostacolo ad accordo con Tunisia è Saied"/ "Gli chiediamo misure, ma si oppone"

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5

So you’re actually proud of it. Interesting. Frankly, I doubt that a majority of the German public supports this. Have you run a poll?

Surely it is a violation of the sovereignty of Italy for Germany to transport vast numbers of illegal immigrants to Italian soil?

Has invasion…

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023