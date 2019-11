Migranti, Lamorgese a Salvini “Nessuna invasione”/ “I rimpatri sono in aumento”

Non c’è nessuna “invasione” di migranti in Italia. A chiarirlo è stata in queste ore il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, in occasione di un’intervista ai microfoni di Repubblica. Rispondendo indirettamente al leader della Lega, Matteo Salvini, la titolare del Viminale ha elencato i numeri degli sbarchi del 2019, specificando: “Non siamo di fronte ad alcuna invasione. Nel 2019 gli arrivi sono stati circa 9.600 rispetto ai 22mila di tutto il 2018. I dati a cui si fa riferimento sono relativi al solo mese di settembre”. Lamorgese ha quindi confrontato il numero di migranti giunti sul suolo italiano durante il nono mese del 2018, e quelli dello stesso periodo 2019, chiarendo il perché degli aumenti: “in effetti l’incremento numerico c’e’ stato – ha detto ancora la Lamorgese – ma è riconducibile soprattutto all’aumento degli sbarchi autonomi, che non costituisce un fenomeno nuovo”.

MIGRANTI, LAMORGESE: “RIMPATRI SUPERIORI AL 60 PER CENTO”

“Nel 2018 – ha proseguito il ministro del governo giallorosso – i migranti approdati qui con piccole imbarcazioni sono stati circa 6mila, mentre dall’inizio di quest’anno sono circa 7.500, e la tendenza all’incremento s’era registrata già’ dal mese di aprile”. Si parla anche dell’attività di rimpatrio, con una percentuale di persone che vengono rimandate nel proprio paese superiore al 60 per cento: “A ottobre – osserva Lamorgese – sono sbarcati sul territorio italiano 379 tunisini e siamo riusciti a rimpatriarne 243, di cui 138 sbarcati nello stesso mese. In questo modo la percentuale dei rimpatriati rispetto agli sbarcati è di oltre il 60 per cento”. Nelle scorse ore è attraccata a Pozzallo la Ocean Viking con a bordo 104 migranti, ma il ministro dell’interno ha fatto notare come la maggior parte dei profughi verrà ri-distribuita verso gli altri paesi degli stati membri: “in quest’occasione Francia e Germania hanno offerto la disponibilità ad accogliere il 72 per cento dei migranti, dando di fatto già attuazione al pre-accordo di Malta, che comincia quindi a dare i primi risultati”. Infine, per quanto riguarda l’accordo con la Libia, Lamorgese ha spiegato come il governo sia al lavoro per modificare “i contenuti del Memorandum of understanding siglato con la Libia nel 2017. Occorre sostenere i rimpatri volontari assistiti e vanno svuotati i centri libici”.

