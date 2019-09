Sondaggi politici/ Lega al 33%, sfida Pd-M5s: La Sinistra al Governo perde voti

La crisi di Governo, l’esser finito all’opposizione e la congiuntura internazionale a lui sfavorevole – tanto che il nuovo asse Pd-M5s-LeU convince mercati, Ue e Confindustria – non fanno perdere molto terreno nei sondaggi politici al leader della Lega Matteo Salvini. Ieri alla Camera e oggi al Senato si vota la fiducia al Governo Conte-bis eppure il Carroccio nei dati espressi ancora ieri sera da Swg-Masia per Tg La 7 non scende di molto, perdendo nella settimana cruciale della nascita del nuovo Governo “solo” lo 0,2% dei consensi. Ad oggi la Lega resta in testa al 33,4%, ridimensionata certo dalla crisi di Governo ma non per questo “battuta” sul campo come si auspicano Renzi, Di Maio e Zingaretti. Ad inseguire proprio loro, M5s e Pd in lotta per il secondo posto con una buona crescita del Pd – frutto probabilmente dei nuovi Ministri nominati nel Conte-bis – che sale dell’1% in una settimana: dem al 22,1% e Movimento 5 Stelle al 21% si sono di nuovo risorpassati in una sfida che proseguirà col passare del Governo e con il successo/fallimento dei vari provvedimenti che andranno ad erigersi nei prossimi mesi.

SONDAGGI SWG (9 SETTEMBRE): LA CRISI DELLA SINISTRA

Se poi si guardano le altre forze politiche, si scopre che nei sondaggi politici di Swg Forza Italia addirittura perde un punto percentuale in soli 7 giorni, finendo al 5,2% e “pagando” forse la distanza messa per ora alla ricostituzione del Centrodestra classico con Lega e Fratelli d’Italia. Proprio la Meloni invece guadagna e nel nuovo fronte sovranista – visto ieri in piazza davanti alla Camera per protestare contro il Governo Conte-bis – arriva al 7,2% di consensi su base nazionale. Chi invece guadagna spazio e “drena” qualche voto a Forza Italia è il “Cambiamo!” di Giovanni Toti che nella prima rilevazione ufficiale viene dato ad un 2,3%. +Europa resta ad un 2,6% mentre i Verdi scendono al 2,2%: chi però perde voti, uno 0,4% in una sola settimana è La Sinistra (SI-Rifondazione Comunista) che farà parte, all’interno di LeU, del nuovo Governo giallorosso. Un 2,3% che fa perdere ancora voti, nonostante l’ingresso in maggioranza (con equilibri e ruoli ancora tutti da stabilire, ndr).

© RIPRODUZIONE RISERVATA