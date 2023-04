Migranti, l’Olanda vieta il rimpatrio in Italia/ “Diritti umani a rischio”

Il Consiglio di Stato olandese ha vietato il ritorno dei migranti in Italia. I giudici hanno infatti stabilito che i richiedenti asilo non possono essere rimandati nel Belpaese perchè c’è il rischio concreto che finiscano a vivere per strada, violando i loro diritti umani. “Al momento i richiedenti asilo in Italia rischiano di trovarsi in una situazione in cui non sono soddisfatti i loro bisogni primari più importanti, come l’alloggio, il cibo e l’acqua corrente”, la versione del tribunale riportata da Dutch News.

La causa è stata intentata da due migranti, un cittadino nigeriano e un cittadino eritreo, entrambi entrati in Europa attraverso il nostro Paese. Il primo ha chiesto asilo tre volte in Italia prima di presentare domanda in Olanda, mentre il secondo è arrivato in Italia senza chiedere asilo. I giudici del tribunale olandese hanno evidenziato che i due migranti rischiano di subire violazioni dei diritti umani a causa della mancanza di strutture di accoglienza in Italia.

Migranti, l’Olanda vieta il rimpatrio in Italia

“Senza strutture di accoglienza, c’è il rischio reale che i loro bisogni fondamentali, come l’alloggio, il cibo e l’acqua corrente, non vengano soddisfatti, il che rappresenta una violazione dei diritti umani”, ha dichiarato il Consiglio di Stato. In base a quanto sostenuto dai giudici, i migranti non possono essere rimandati indietro in base all’accordo di Dublino: il trattato stabilisce i casi in cui fanno ingresso. Il ministero, invece, si era rifiutato di prendere in considerazione le loro richieste di asilo nei Paesi Bassi e voleva rimandarli entrambi indietro. “Questo non aiuta”, la reazione del ministro dell’immigrazione olandese Erik van der Burg: “L’Italia è un Paese importante e molte persone arrivano da lì”. Non è la prima volta che i giudici olandese decidono in questo senso: in precedenza il tribunale aveva stabilito che i rifugiati non possono essere rimpatriati in Croazia, Grecia e Malta per ragioni simili.

