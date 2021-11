Migranti, naufragio nella Manica: almeno 27 morti/ “Corpi emersi al largo di Calais”

Tragedia nel canale della Manica dove almeno 27 persone sono morte in seguito al naufragio di una imbarcazione al largo di Calais. Inizialmente erano state segnalate almeno cinque vittime ma negli ultimi frangenti, stando a quanto reso noto dalla polizia come riferito da LaPresse e stando a fonti citate dalla tv BFM, il bilancio si sarebbe drammaticamente aggravato. I migranti erano diretti in Gran Bretagna dopo essere partiti dalle coste settentrionali della Francia.

Secondo il Ministero dell’Interno Gérald Darmanin, “verso le 14 un pescatore ha segnalato la scoperta di una quindicina di corpi che galleggiavano al largo di Calais. Una nave della Marina nazionale ha ripescato diversi corpi, cinque dei quali di persone decedute e cinque in stato di incoscienza, secondo un bilancio provvisorio”. Quanto avvenuto nella Manica è da considerarsi “una tragedia”, come ha commentato il primo ministro francese, Jean Castex. Il ministro Darmanin dopo aver rilasciato le prime dichiarazioni si è recato sul posto.

Migranti, naufragio nella Manica: in corso operazioni di salvataggio

Nelle ultime settimane il numero di partenze di imbarcazioni con a bordo migranti avrebbero subito una vera e propria impennata. Secondo una prima ricostruzione resa nota da La Stampa nell’edizione online, l’imbarcazione coinvolta nel naufragio nella Manica si sarebbe ribaltata. La prefettura marittima della Manica e del Mare del Nord ha fatto sapere che è in corso una operazione di salvataggio nel tentativo di recuperare altre persone che potrebbero ancora essere in mare, mentre altre sono già state portate in salvo.

I soccorsi sono già in corso attraverso un dispositivo aereo e marittimo schierato con due elicotteri, una motovedetta della marina francese, una nave di sorveglianza marittima costiera e una scialuppa di salvataggio. Solo lo scorso lunedì il numero di migranti che hanno raggiunto il Regno Unito via mare quest’anno ha superato di oltre tre volte il totale registrato lo scorso anno. All’inizio di questa settimana, scrive Repubblica, il ministro degli Interni britannico Priti Patel ha descritto il numero di migranti illegali in partenza dalla Francia come “inaccettabile”.

