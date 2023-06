Migranti: oltre 600 arrivi in un giorno in UK/ Ma per Sunak la stretta funziona

Nella giornata di domenica più di 600 migranti hanno raggiunto il Regno Unito tramite la rotta illegale della Manica, passando dalla Francia dove si imbarcano in piccole navi di fortuna, in quella definita “moderna tratta degli schiavi”. Si tratta quasi di un numero record in questo 2023 per il Regno Unito, che dallo scoppio della guerra in Ucraina, e grazie anche alla fine delle restrizioni per la pandemia da covid, si sta trovando, come la maggior parte dei partner europei, a fronteggiare un numero sempre maggiore di migranti irregolari. Da inizio anno, sostengono le autorità inglesi competenti in immigrazione, ci sono stati circa 8.313 accessi irregolari di richiedenti asilo, in quello che si preannuncia essere un anno complicato.

Insomma, 616 migranti hanno raggiunto, domenica, il Regno Unito passando dalle rotte illegali. Un numero ampiamente maggiore a quello del giorno precedente, inferire di 87 unità, dopo ben 12 giorni in cui nessun richiedente asilo era riuscito ad attraversare la Manica a causa del tempo atmosferico impervio. Da inizio anno sono stati ben 8.313 i richiedenti asilo arrivati complessivamente nel Regno Unito, mentre in termini assoluti quello di domenica rappresenta il record annuale, dopo gli 893 arrivi registrati lo scorso novembre.

Rimanendo sempre in termini assoluti, il record giornaliero di migranti il Regno Unito l’ha registrato l’agosto scorso, con 1.295 arrivi, nel corso di quello che è diventato anche un anno record con 45.755 accessi (superiori del 60% rispetto ai dati del 2021). Da quel boom, il governo inglese ha via via previsto sempre più limitazioni per frenare gli accessi illegali, tra cui un potenziamento della collaborazione con la Francia nei controlli prima della partenza. E mentre si registra la cifra record di arrivi dei migranti per questo 2023, il primo ministro Rishi Sunak ha dichiarato, secondo il Daily Mail, che le nuove leggi “stanno iniziando a funzionare“. Secondo Stephen Kinnock, del partito laburista (l’opposizione), il primo ministro “si è esaltato troppo”, sottolineando il fatto che non sia un successo se “10 mila richiedenti asilo [hanno] attraversato la Manica quest’anno”.

