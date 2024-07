Risultati Elezioni Regno Unito 2024/ Starmer Premier, trionfo Laburisti (senza record). Flop Tory: i seggi Uk

I RISULTATI DELLE ELEZIONI IN REGNO UNITO: TRIONFO LABOUR, CONSERVATORI RECORD IN NEGATIVO. TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA NOTTE UK

Sir Keir Starmer è il nuovo Premier Uk dopo i risultati delle Elezioni Legislative Regno Unito 2024 scrutinati durante la notte elettorale: quando infatti mancano solo 6 seggi da assegnare, il dato è comunque definitivo con il Labour che trionfa ottenendo più di 400 seggi nella prossima Camera dei Comuni (la “Camera bassa” del Parlamento inglese) e appunto con l’elezione a nuovo Primo Ministro di Downing Street per il leader socialdemocratico laburista. «Ce l’abbiamo fatta! Il cambiamento inizia ora. Il partito laburista è cambiato, è pronto a servire il nostro paese, pronto a riportare la Gran Bretagna al servizio dei lavoratori», sono le prime parole del Premier Starmer che già in giornata dovrebbe incontrare Re Carlo III per essere nominato ufficialmente Primo Ministro.

La sconfitta prevista alla vigilia è invece storica (in negativo) per i Conservatori di Rishi Sunak: dopo 14 anni di maggioranza al Governi, i Tories cedono il passo (ben 11 ministri hanno perso il loro seggio, ndr) con il Premier uscente che ha già riconosciuto la sconfitta netta, la peggiore della storia Tory. «E’ stata una notte difficile per i conservatori. Il partito laburista ha vinto, ho chiamato Keir Starmer per congratularmi con lui». Tra i tanti risultati che stanno arrivando sulle Elezioni Regno Unito 2024 va annoverato l’ottimo dato di Reform Uk con Nigel Farage eletto per la prima volta deputato a Londra: solo la “stranezza” del sistema elettorale maggioritario inglese permette ai LibDem di ottenere circa 60 seggi nonostante l’11,2% dei voti, mentre per i “brexiters” i seggi saranno solo 4. Tory e Labour assieme hanno meno del 60% dei voti, è la prima volta dopo oltre 100 anni di storia politica della Gran Bretagna.

Dopo il lungo spoglio nella notte tra il 4 e il 5 luglio 2024 emerge come in Scozia lo storico SNP (Scottish National Party) abbia perso molti voti a vantaggio del Labour, scendendo a soli 10 seggi mentre dall’Irlanda del Nord per la prima volta entrerà in Parlamento lo Sinn Féin, superando in seggi e voti il DUP (Partito unionista democratico); infine, i Verdi e i LibDem ottengono i loro rispettivi “best performance” alle Elezioni Legislative mentre ritorna alla Camera dei Comuni Uk anche il partito di centro-destra Unionista dell’Ulster vincendo il seggio di Antrim Sud.

RISULTATI PARTITI E SEGGI CAMERA DEI COMUNI: LE ELEZIONI LEGISLATIVE REGNO UNITO 2024

Osservando i risultati dei voti assoluti alle Elezioni Legislative Regno Unito 2024 emerge come in diversi collegi Uk i LibDem hanno “approfittato” del voto tattico presentato dagli elettori che hanno preferito votare il partito liberal-democratico nei collegi dove era meglio piazzato del Labour, permettendo così la sconfitta dei Conservatori. In termini di risultati assoluti, gli exit poll usciti giovedì sera sono stati in gran parte confermati, ad eccezione del Reform Uk che è stato sovrastimato nella proiezione dei seggi.

In primo luogo però riportiamo i risultati dei partiti e delle liste presentate alla Camera dei Comuni, dove emerge il grande balzo di Farage e dei Verdi, rispettivamente terzi e quinti partiti più votati del Regno Unito: il Labour di Starmer vince con il 36,1% (appena l’1,6% in più delle ultime Elezioni 2019) davanti ai Tory di Sunak con il 22,3% (che perdono invece il 20% dall’ultima votazione), mentre al terzo posto sale Reform Uk al 14,7% appena davanti ai LibDem con l’11,2%. Seguono via via tutti gli altri tra cui segnaliamo i Green al 6,8% e l’SNP al 2,5%,

Diversa però la composizione del Parlamento con i 650 seggi della Camera dei Comuni che grazie al meccanismo del maggioritario puro vede il seguente scenario quando mancano solo 6 seggi per lo scrutinio finale dei risultati Elezioni Uk 2024: con 410 i laburisti ottengono una larghissima maggioranza, anche se non viene superato il record di 417 ancora in mano al Labour di Tony Blair nel 1997. Con ben 210 seggi in più del 2019, i laburisti avranno vita facile nella formazione del Governo: seguono i Tories con 119 seggi conquistati, -248 rispetto al Parlamento Uk uscente, mentre al terzo posto è migliore risultato di sempre per i LibDem con 71 eletti (+63). L’SNP prende 9 seggi davanti ai 7 del Sinn Fein irlandese, mentre 5 sono i seggi per gli Indipendenti, così come il DUP, 4 per il partito di Farage, i Verdi e i gallesi del Plaid Cymru; chiudono i risultati delle Elezioni Regno Unito 2024 il SDLB con 2 seggi mentre con 1 Alliance, UUP e TUV

