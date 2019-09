Migranti, riunione Governo Conte a Palazzo Chigi/ Convocati Di Maio e Lamorgese

Va veloce il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e per la giornata odierna ha convocato un vertice per approfondire l’argomento migranti, sempre pregnante. Come riferisce l’agenzia Ansa, presso Palazzo Chigi sono stati convocati i ministri competenti in materia, a cominciare dalla neo-titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, passando per il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, il ministro della difesa, Lorenzo Guerini, e infine, il titolare dei trasporti e delle infrastrutture, Paola De Micheli. In base a quanto si apprende da fonti governative, pare che la riunione sia stata convocata dal premier per fare in modo che il nuovo esecutivo inizi i lavori in tema di migranti, alla luce dei continui sbarchi e della nave della ong Ocean Viking, che chiede di attraccare ai porti italiani. Lo stesso presidente del consiglio ha intanto inviato una lettera scritta di proprio pugno al giornale Quotidiano del Sud, in risposta al Manifesto per l’Italia che lo stesso giornale aveva pubblicato ieri.

MIGRANTI, RIUNIONE DI CONTE A PALAZZO CHIGI

“Il governo lavora a un piano strutturale di rilancio del Mezzogiorno – le parole del massimo esponente del governo Pd-M5s – che sarà parte integrante del ‘Patto con l’Europa’ che ho proposto ieri a Bruxelles. L’azione riformatrice del Governo – ha proseguito Giuseppe Conte – a partire dai progetti di autonomia differenziata, mira a promuovere e a riconoscere, nel rispetto della Costituzione, le legittime pretese dei territori, senza perdere di vista però gli obiettivi della coesione e della solidarietà nazionale”. Obiettivo del Premier, provare ad assottigliare l’esagerato divario che vi è fra nord e sud: “La nostra prospettiva mira a contrastare il divario fra Nord e Sud – afferma – le logiche di contrapposizione fra aree di un Paese che corre a velocità diverse. Lavoriamo affinché i nostri figli non conoscano un’Italia di serie A e una di serie B. Lavoriamo, al contrario, per un Paese che, compatto, deve mettere in campo tutti gli strumenti per vincere le sue sfide nel mutevole contesto internazionale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA