Commissione Europea, Conte a Bruxelles/ Incontra Von der Leyen “Italia fa la manovra”

Giuseppe Conte è arrivato poco fa a Bruxelles per incontrare i vertici dell’Europa, della vecchia e della nuova Commissione Europea che sta per farsi votare all’Europarlamento dopo la presentazione dei Commissari avvenuta ieri: «oggi sarò a Bruxelles dove si prospetta una giornata fitta di incontri con i vertici delle Istituzioni comunitarie», aveva anticipato il tutto il Premier del neo-nato Governo M5s-Pd-LeU su Facebook dopo le due giornate campali appena passate con il voto di fiducia ottenuto, non senza problemi, in Camera e Senato. Un Conte “forte” dell’appoggio di Bruxelles è la condizione indispensabile per affrontare i prossimi duri mesi di dialogo e negoziazione sulla Manovra di Bilancio, il vero snodo che già attende il Conte-bis con i rinnovati vertici Ue. Tra questi ci sarà sì Paolo Gentiloni Commissario agli Affari Economici, ma sarà “controllato” dal vicepresidente con delega operativa sull’Economia, il “falco” Dombrovskis. Nelle prossime ore il Premier incontra i Presidenti uscenti ed entranti della Commissione Ue (Junker e Von der Leyen) e del Consiglio Europeo (Tusk e Michel) per iniziare ad impostare il lavoro e le sfide che attenderanno l’Italia nei prossimi delicatissimi mesi.

CONTE SU FACEBOOK “L’ITALIA È TORNATA FORTE”

Il clima nella maggioranza è sereno ma per nulla “leggero”: nei prossimi giorni arriveranno le nomine dei 42 sottosegretari e la sfida tra Pd, M5s e LeU è tutt’altro che “risolta”. In questo clima ieri il Premier Conte ha convocato le teste pensanti della nuova maggioranza assicurando, prima del suo viaggio in Ue, che «la Manovra si farà in Italia, c’è autonomia rispetto alla Commissione Europea. L’Italia è più forte e col nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano nel rinnovamento dell’Unione». Con un intervento su Facebook postato questa mattina prima dell’arrivo a Bruxelles, il Presidente del Consiglio ha di nuovo fissato i “paletti” fondamentali del rapporto Italia-Ue per i prossimi mesi: «In Europa non abbiamo tempo da perdere, ritengo sia prioritario accelerare per raggiungere tre obiettivi fondamentali e strategici per l’Italia e gli interessi degli italiani: la modifica del Patto di stabilità a favore della crescita, il superamento del Regolamento di Dublino sui flussi migratori, un regime di misure e interventi straordinari che favoriscano la crescita e lo sviluppo del nostro Mezzogiorno». Conte “invita” l’Ue a ragionare e dialogare con l’italia e dopo aver posto le basi – Gualtieri al Mef e Gentiloni Commissario – il Premier giallorosso attende di poter “incassare”: «La mia determinazione è massima e confido di poter riscontrare un elevato grado di convergenza con la nuova Commissione europea». I prossimi mesi diranno chi ha e aveva “ragione”.





