Migranti, sbarchi record/ Hotspot al Sud pieni: alternative sono Ravenna, Livorno e…

Record di sbarchi nel 2023: in soli cinque giorni, come riportato dal Corriere della Sera, in Italia sono arrivati 2.500 migranti, mentre nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 368. Per molti di loro è ancora in corso l’identificazione, ma una percentuale consistente sono tunisini. In virtù di questi numeri, gli hotspot del Sud, tra cui in particolare quello di Lampedusa, sono pieni. È per questo motivo che il Governo sta cercando delle alternative.

“I porti, così come il sistema dell’accoglienza al Sud, sono al collasso. Bisogna poi tener conto del decreto varato dal governo che prevede lo sbarco nel porto più sicuro e non in quello più vicino”, ha affermato Wanda Ferro, sottosegretario al ministero dell’Interno. La lista dei Comuni pronti ad accogliere i migranti, dunque, dovrà essere estesa in breve tempo. Ad accogliere i clandestini nelle scorse ore sono state delle strutture di Ravenna e Livorno. “Siamo orgogliosi di aver potuto dimostrare la nostra efficacia”, ha commentato Luca Salvetti, sindaco della città toscana.

Migranti, sbarchi record: Governo in cerca di Comuni per alleggerire hotspot del Sud

Ravenna e Livorno, tuttavia, non sono le uniche città che, secondo il piano di ridistribuzione del Governo di Giorgia Meloni, accoglieranno i migranti. A queste si aggiungerà innanzitutto Ancona. Le persone che si trovano a bordo della Ocean Viking di Sos Mediterranée (37 clandestini) e della Geo Barents di Medici senza frontiere (73), infatti, mercoledì prossimo saranno smistate in tutte le Marche. Per le altre destinazioni, escludendo i porti del Sud che ormai sono al collasso a causa degli sbarchi da record di questa prima settimana del 2023, invece, non ci sono ancora certezze.

A tal proposito, si è accesa una polemica da parte dei sindaci coinvolti finora. “Voglio pensare che sia stata soltanto una coincidenza che per adesso la scelta dei porti per far sbarcare i migranti abbia riguardato tutte amministrazioni di centrosinistra. Voglio essere smentito e vedere nella lista Civitavecchia, La Spezia, Genova, Venezia, Trieste”, ha affermato Luca Salvetti.











