Miguel Bosè bloccato da Twitter/ “Diffonde false notizie sul Coronavirus”

Twitter ha deciso di bloccare l’account di Miguel Bosé, riporta la CNN spagnola, per aver diffuso notizie false sul Coronavirus oltre ad aver messo in dubbio la pandemia. L’artista, come riportato da ilfattoquotidiano.it, per una settimana non potrà accedere al suo account. I social, riguardo il Covid-19, hanno deciso di scendere in campo in maniera decisa, provando ad evitare il diffondersi delle bufale e la disinformazione riguardo un tema molto delicato. Lo stesso Miguel Bosé, attraverso i suoi account Instagram e Facebook, ha voluto informare i fan di questo inaspettato stop. L’artista ha di recente incoraggiato le persone a prendere parte alla manifestazione contro l’uso delle mascherine il 16 agosto oltre a spingere sull’ipotesi del complotto con conseguenti dubbi sulle raccomandazioni sanitarie ufficiali. Il suo attacco è andato oltre, visto che ha collegato gli avvenimenti a Bill Gates. Un pensiero decisamente controcorrente che sicuramente non contribuisce alla buona informazione. Su Twitter la notizia della punizione a Bosé è diventata subito virale, ottenendo commenti degli utenti spesso ironici.

Miguel Bosè, il Coronavirus e la morte di sua madre

Miguel Bosé è reduce dal grave lutto della madre, avvenuta il 23 marzo scorso a causa di una polmonite aggravata dal Covid-19. La causa però non è stata mai confermata o smentita dalla famiglia del cantante. Queste le dichiarazioni rilasciate da Bosè in un video pubblicato su Instagram sulle mascherine: “Dovrebbero indossarla, per prevenire, i malati, i sanitari, le forze dell’ordine e gli anziani: in modo che non si ammalino e muoiano”. Riguardo l’uso sul piano personale: “Quando vedo che sto per entrare in luoghi in cui le persone potrebbero essere infastidite dal fatto che non indosso una maschera la metto. Ma ho un’esenzione, un documento medico che mi permette di non indossarla. Ho l’asma, la mascherina può peggiorare i miei problemi respiratori“.



