Miguel Bosè/ Dopo la morte della madre, le polemiche social sul Coronavirus

Miguel Bosè in quest’ultimo periodo della sua vita sembra poco concentrato sulla musica e tanto su tutto il resto. I suoi profili social sono spesso presi di mira proprio per via delle sue idee politiche e le sue esternazioni e in questo periodo di Covid 19 non è stato da meno. La pandemia gli ha portato via molto a cominciare dalla madre, l’attrice Maria Bosè è morta proprio per le complicazioni da Coronavirus, ma anche la libertà di parola, almeno sui social. Nei giorni scorsi Miguel Bosè si è reso protagonista tra i negazionisti spagnoli del virus negando il bisogno di indossare la mascherina e di un’emergenza e perdendo così la parola prima su Twitter e poi su Facebook e Instagram per i suoi post e a niente sono servite le denunce di censura dei suoi seguaci visto che Miguel Bosè continua ad essere il grande escluso dal mondo social.

MIGUEL BOSE’ “MUTO” SUI SOCIAL MA NON IN TV GRAZIE A TECHETECHETE

Per fortuna ad alzare il velo su di lui, almeno nella sua apprezzata versione di artista, ci pensa lo speciale Techetechete che nella puntata di questa sera firmata da Salvo Guercio, riporterà a galla alcuni vecchi spezzoni di programmi Rai in cui il protagonista è stato proprio Miguel Bosè. E’ nel lontano 1978 il cantante fa il suo esordio con il singolo Anna dopo aver conquistato la fama in tutti i Paesi di lingua spagnola. A quel punto il nostro Paese diventa la sua seconda Patria e in poco tempo, tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli ’80, scala le classifiche con una raccolta di brani in italiano tra cui Buonanotte fiorellino. Da quel momento in poi diventa protagonista anche nella televisione italiana tra show musicali e la conduzione del Festival di Sanremo e saranno proprio quegli anni che avremo modo di rivivere dimenticando, per un attimo, il suo infervorato impegno politico e sociale di questi ultimi mesi.



