Miguel Bosé/ Il rapporto con mamma Lucia e l’amore dopo Nacho Palau

Non sono giorni facili per Miguel Bosé. Il noto cantante ha appena annunciato la morte di sua madre Lucia per Coronavirus. Lo ha fatto con un post su Instagram, fatto di poche parole: “Cari amici … Vi informo che mia madre Lucía Bosé è appena morta. È già in posti migliori. #MB”. Miguel Bosé dice addio alla donna che in passato ha definito “la mia prima fan” oltre che “una nonna molto affettuosa” con i suoi figli. Eppure quello tra Lucia e suo figlio Miguel era un rapporto privo di smancerie o eccessive affettuosità. Lo aveva ammesso proprio la donna qualche tempo fa: “non sono una di quelle mamme da ‘bacetti’, mi danno fastidio, sono poco fisica”, aveva dichiarato, “Li amo immensamente ma da lontano.”. La stima reciproca era però davvero tanta, come Miguel ha tenuto più volte a sottolineare negli ultimi anni.

Miguel Bosé, nuovo amore dopo Nacho Palau?

Di Miguel Bosé negli ultimi anni si è parlato molto anche per un’altra relazione: quella con Nacho Palau. Si tratta dell’ex compagno del noto artista e padre dei suoi quattro figli: i gemelli Diego e Tadeo, e Ivo e Telmo, nati da madri surrogate. Entrambi sono finiti al centro di pesanti critiche quando si è parlavo della volontà di dividere i figli dopo la loro separazione. Ad oggi, però, non ci sono notizie su un possibile nuovo amore nella vita del cantante. In un’intervista di qualche tempo fa, Bosè ha addirittura dichiarato di non essersi mai veramente innamora5to: “Non credo. – ha svelato a Grazia – Il vero amore è quello che provo oggi per i miei bambini. Mi domando: ma dove lo tenevo nascosto, prima che nascessero?”



© RIPRODUZIONE RISERVATA