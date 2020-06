Miguel Bosè “Pandemia parte del complotto”/ Attacco a Bill Gates e 5G: “Il vaccino..”

Pubblicità

Miguel Bosé versione complottista. E’ dei giorni scorsi il lungo sfogo, o sarebbe meglio dire attacco, che il cantante e artista ha sferrato mettendo insieme la pandemia, le intenzioni di Bill Gates di finanziare il vaccino al Covid-19 e anche il 5G. Risultato? Un bel minestrone al sapor di complottone che ha fatto storcere il naso a molti ma che ha trovato strada spianata presso migliaia di fa. “Miguel Bosè ha perso la testa?” Si chiede il quotidiano ABC mentre altri addirittura concordano con questa versione complottistica in cui si pensa che il Coronavirus sia solo qualcosa che è stato usato per spingere le persone a farsi domare e, in futuro, a farsi vaccinare finendo sotto controllo completo da parte dei potenti. In questi ultimi giorni Miguel Bosè ha lanciato i suoi attacchi sui social tra cospirazioni, Coronavirus, 5G, vaccini e reti internazionali al grido di: “La Svizzera, come i paesi del Nord Europa, sono al corrente sin dall’inizio della gran bugia dei governi, compreso quello spagnolo” parlando proprio del Covid e della pandemia come punta di un iceberg ben nascosto.

MIGUEL BOSE’ ALL’ATTACCO TRA COMPLOTTI E VIRUS CREATI A TAVOLINO

In particolare, Miguel Bosè poi continua: “L’Oms lo ha chiarito. Di chi è la responsabilità di una simile danno? I governi timorosi e complici della Grande Cospirazione, i deboli senza carattere. Questo era già noto a novembre 2019. Ma state tranquilli … Si paga tutto” e infine arrivano le accuse anche a Bill Gates: “Specialisti in vaccini falliti che hanno provocato tante vittime nel mondo. L’India li ha espulsi e denunciati, l’Africa ancora soffre le conseguenze”. Poteva poi mancare un pensiero o un attacco anche al tanto discusso 5G? Certo che no e così ecco che sui social arriva la stoccata finale: “Una volta attivata la rete 5G, chiave in questa operazione di dominio globale, saremo pecore alla loro mercé” convinto poi che uno dei complici di questo complotto sia proprio il premier spagnolo Pedro Sanche, “complice di questo macabro piano suprematista”. Quale altra perla sarà in grado di regalarci?



