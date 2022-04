Miguel Gobbo Diaz, chi è?/ ‘Genero’ di Claudio Amendola ma è mistero sulla fidanzata

Miguel Gobbo Diaz è il nuovo protagonista de I Soliti Ignoti, lo show condotto da Amadeus nel preserale di Rai 1. Sarà lui a tentare questa sera di individuare il parente misterioso e aggiudicarsi così il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Per chi si chiedesse chi è, Miguel Gobbo Diaz è un attore, celebre per la partecipazione nella fiction di Rai 1 “Nero a metà”.

Proprio questa sera, dopo I Soliti Ignoti, lo ritroviamo infatti anche in prima serata con i nuovi episodi della famosa e seguita serie TV dove interpreta Malik Soprani al fianco si suo ‘genero’ Claudio Amendola. Se nella fiction è infatti innamorato della figlia di Amendola, nella vita vera non sappiamo se l’attore sia sentimentalmente impegnato. La sua vita privata è infatti avvolta da un velo di mistero e non sappiamo, dunque, se ci sia una fidanzata.

Chi è Miguel Gobbo Diaz: da Santo Domingo a Vicenza

Miguel Gobbo Diaz ha origini di Santo Domingo ma è cresciuto a Vicenza. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Oggi è un altro giorno, l’attore rivelò: “Mio padre ha fatto un viaggio a Santo Domingo e lì ha incontrato mia mamma. Si sono piaciuti, conosciuti e innamorati. Poi lei ha deciso di trasferirsi in Italia per continuare questa conoscenza e si sono sposati. Lui poi mi ha adottato, è diventato il mio papà ma io non lo chiamo papà adottivo, lui mi ha cresciuto ed è il mio papà. I figli sono di chi li cresce.” ha ammesso. Proprio a Vicenza ha poi sviluppato il grande amore per la recitazione che è oggi il suo lavoro.

