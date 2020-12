Mika gaffe a X Factor 2020 “Hell Raton positivo al Covid”/ Il segreto del giudice…

Mika fa la sua gaffe su Hell Raton in una semifinale infuocata in cui il giudice sembra davvero su di giri. X Factor 2020 si avvia verso il gran finale e proprio nel momento in cui tutto sembrava finalmente finito senza far venire a galla un segreto di cui nessuno era a conoscenza, ovvero quello relativo alla positività di Manuelito al Coronavirus. Ma cosa è successo di preciso? La rivelazione è arrivata durante lo speciale che segue le puntate del programma, ovvero durante l’Hot Factor condotto da Daniela Collu. E’ stato in quel momento che Mika parlando del lavoro duro fatto da Hell Raton con le sue ragazze, le under donne, ha rivelato proprio quello di cui nessuno era al corrente e che è rimasto un segreto in tutti questi mesi. In particolare, il giudice ha dichiarato: “Ha lavorato tanto anche quando era bloccato con il Covid” e in quel momento è sceso il gelo.

Mika gaffe a X Factor 2020 “Hell Raton positivo al Covid”

Accortosi della gaffe ha cercato di fare finta di niente ma alla fine è stato Hell Raton a risponde: “Noo, non lo sa nessuno. Ok, Mika ha appena fatto una gaffe: adesso sapete che nel periodo di preparazione di queste ragazze io sono stato quarantenato e a distanza ho lavorato con loro in un percorso molto difficile. Ne approfitto per i ringraziamenti perchè una persona di quel tavolo mi è stata particolarmente vicino: Emma. Ci tengo a ringraziarla”. A quanto pare il periodo in cui Hell Raton è stato malato risale a quello tra la parte iniziale del programma e i live ma nessuno lo avevo saputo se non gli addetti ai lavori.



