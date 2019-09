Mikaela Neaze Silva/ Un viaggio nel mondo della moda (Striscia la notizia)

Mikaela Neaze Silva ha scelto di tuffarsi nel mondo della moda prima di ritornare a indossare i vestiti da velina di Striscia la Notizia. La prima puntata del Tg satirico di Antonio Ricci verrà trasmessa nel preserale di oggi, lunedì 23 settembre 2019, e in previsione del ritorno sul piccolo schermo la ragazza ha deciso di regalarsi l’esperienza della Milano Fashion Week. Con i suoi capelli ricci e corti, quel visino acqua e sapone figura al fianco di diversi amici. “Los Putos Amos”, come specifica in uno degli ultimi selfie, dove esibisce un tubino fuxia. Sembra che si sia concessa anche qualche piccola coreografia in stile Beyoncè, svela in un altro post, ma con un mix di Austin Powers, date le risate dei tre protagonisti dello scatto. Clicca qui per guardare la foto di Mikaela Neaze Silva. Il divertimento è assicurato in sua compagnia, anche se il gruppetto ha avuto da ridire per il costo di quattro panini, superiore ai 20 euro.

Mikaela Neaze Silva, Striscia la notizia: un successo sul piccolo schermo

Terzo anno consecutivo per Mikaela Neaze Silva, di nuovo a Striscia la Notizia nei panni di velina. Un successo che la conferma sul piccolo schermo al fianco di Shaila Gatta, con cui ha lavorato nelle precedenti due edizioni. Ha superato le pesanti critiche ricevute nell’anno di debutto a causa delle sue origini, riuscendo anche a festeggiare con tanta emozione l’ottenimento della cittadinanza italiana. Per la ballerina russa non è stato semplice ottenere i documenti dalla madre patria, svela al settimanale Confidenze, e sentirsi ufficialmente riconosciuta come parte del nostro Paese è di sicuro un grande traguardo. Anche se a tutti gli effetti Mikaela vive in Italia da quando aveva appena 6 anni e di sentirsi già, dentro di sè, una vera italiana. “Quando sono all’estero, io mi dichiaro italiana”, dice alla rivista con orgoglio e anche con un po’ di dispiacere. “Bisognerebbe parlare più correttamente di ius culturae”, sottolinea infatti riferendosi al fatto di aver assorbito fin dalla sua infanzia la cultura del Bel Paese. Per questo gli amici stranieri che ha incontrato di recente, non hanno faticato nel trovare in lei una buona dose di ‘italianità’.

