Mikaela Spielberg attrice porno, genitori in difficoltà/ “Fortemente imbarazzati”

Mikaela Spielberg attrice porno, genitori in difficoltà e fortemente imbarazzati: difficile, francamente, non esserlo. D’altro canto (inutile girarci attorno), non è semplice per un padre e una madre, al di là del cognome illustre in ballo in questo caso specifico, accettare con tranquillità assoluta l’idea che il proprio figlio o la propria figlia decida di dedicarsi a questo tipo di carriera, esponendo il proprio corpo agli occhi del mondo intero e facendosi riprendere in atteggiamenti inequivocabili. Così, non sorprende affatto la rivelazione che un amico dei coniugi Spielberg (il regista Steven, 73 anni, e la moglie Kate Capshaw, 66 anni) ha fatto al “Sun”: “Esternamente, Steven e Kate, che sono i genitori più aperti del mondo e amano i loro figli, hanno sempre supportato Mikaela e hanno cercato di capirla. Ovviamente, però, sono imbarazzati dalla sua improvvisa rivelazione pubblica di voler entrare nel mondo del porno“. E dire che soltanto pochi giorni fa, Mikaela Spielberg (23 anni), aveva dichiarato di godere del pieno sostegno dei suoi genitori adottivi, ai quali ha rivelato la sua volontà di entrare nell’hard nell’ambito di una chiamata sull’applicazione “Face Time”: “La mia sicurezza è sempre stata la loro priorità numero uno. Lo faccio non per l’impulso di ferire qualcuno o di fare un dispetto, lo sto facendo perché voglio onorare il mio corpo e farlo fruttare”.

