Mike Bongiorno, come è morto: un infarto a 85 anni/ La terza moglie Daniela Zuccoli

Mike Bongiorno è morto l’8 settembre 2009, a 85 anni, stroncato da un infarto in una suite dell’hotel Metropole di Montecarlo, dove si trovava per una breve vacanza con la moglie Daniela Zuccoli. Sulle pagine de La Stampa la moglie del celebre conduttore ha ricordato le ultime ore di vita del marito: “Di solito mi svegliavo prima io, invece quella volta si è alzato lui, tenerissimo, è venuto a farmi un grattino sulla testa e mi ha portato i giornali. Gli ho mostrato sul telefonino la foto dell’ultima nipotina appena nata: era in clinica che faceva la lampada contro l’ittero… Che bella, ha commentato Mike, sembri tu che prendi il sole… “Sole” è l’ultima parola che ha pronunciato. Poi è andato a vestirsi e io a pettinarmi, ma mentre ero in bagno ho sentito un rumore pesante. È morto così, in piedi. Come se si fosse spenta la luce”.

Daniela Zuccoli: la terza moglie di Mike Bongiorno

Mike Bongiorno ha avuto tre mogli. Nel 1948 ha sposato a New York la cantante lirica italoamericana Rosalia Maresca. Il matrimonio è stato dichiarato nullo nel 1952, perché lei non voleva avere figli. Nel 1968 a Parigi ha sposato la giornalista Annarita Torsello, sa cui si è separato nel 1970. Il 23 marzo 1972 a Londra, Mike Bongiorno ha sposato Daniela Zuccoli, a cui è rimasto legato fino alla sua morte. La coppia ha avuto tre figli: Michele, Nicolò e Leonardo. Lo scorso anno sulle pagine di Repubblica, Daniela Zuccoli ha ricordato il primo incontro con Mike Bongiorno: “Nell’estate del 1969 a Capri, durante una sfilata di moda organizzata da Giorgio Pavone. Mike Bongiorno la presentava. Avevo 19 anni, lavoravo al cerimoniale grazie a un’amica dei miei genitori che aveva il compito di sorvegliarmi. Gli portai un’aranciata durante le prove, lui era con Lello Bersani, e mi invitò a unirmi al loro tavolo per la cena. Seppi poi che era alle prese con il secondo divorzio, chiacchierammo a lungo, lo trovai divertente. Begli occhi azzurri, lunghe ciglia, grande energia e quel suo fascino all’americana. Mi chiese il numero di telefono di Milano e finì lì. In un anno mi chiamò forse tre volte, credo di avergli detto che ero fidanzata. Non insistette”. L’anno dopo si sono incontrati nuovamente e non si sono più lasciati.

