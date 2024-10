Come sappiamo è da pochissimo uscita “Mike“, la nuova serie su Mike Bongiorno che racconta per filo e per segno la vita del conduttore più famoso dei nostri tempi. Diciamocelo, una serie sul mito della televisione italiana era doverosa, soprattutto fatta con la cura con cui Rai 1 insieme a Mondadori ha voluto raccontare la sua vita. La serie va in onda lunedì 21 ottobre e martedì 22 ottobre 2024 e di recente, la moglie di Mike Bongiorno Daniela Zuccoli ha parlato di quello che pensa della fiction sul marito scomparso nel 2009.

Intervistata a Che Tempo che Fa sul Nove, Daniela Zuccoli ha rilasciato una commovente intervista da Fabio Fazio, dopo un’ospitata ad hoc in vista della serie di successo in onda su Rai 1. La moglie del mitico Mike ha commosso tutti, confessando di piangere ogni volta che guarda la serie, e che sembra di avere il marito ancora accanto a lei. La donna ha anche raccontato che ultimamente tutti parlano del conduttore, dato il fermento in vista dell’uscita del capolavoro con Claudio Gioè e Valentina Romani. “È commovente, ma è tutto vero“, spiega Daniela Zuccoli: “Voi non ci credete, ma è tutto vero“.

Mike Bongiorno, Daniela Zuccoli svela: “Lui voleva fare l’avvocato, ma il padre…”

Da Fabio Fazio, la moglie di Mike Bongiorno non ha voluto trattenersi, raccontando al pubblico i momenti emozionanti che sta vivendo per via della messa in onda di Mike, la serie che parla del conduttore più amato della tv. Daniela Zuccoli ha spiegato che Mike è sempre stato un uomo molto buono e generoso, e che è morto nella totale serenità. Oltretutto, ha svelato una frase del marito, frase che diceva anche ad amici e ai suoi figli: “Non disperate mai, a me è successo di tutto e adesso sono un uomo fortunato, ho avuto una vita bellissima“.

Chiaramente, Daniela Zuccoli ha partecipato alla scrittura della serie, tanto che Claudio Gioè, che veste i panni di Mike nella sua età più matura, ha spiegato di averla avuta accanto sempre e che è stata per loro una “presenza magica“. L’attore ha rilasciato un’intervista a Repubblica, raccontando la commozione della donna al primo ciak: “Mi ha detto: ‘Ovviamente non sei Mike, ma da lontano ho provato una grande emozione, me lo hai ricordato tanto“. Poi la rivelazione: cosa voleva fare Mike Bongiorno se non fosse diventato presentatore? Daniela Zuccoli spiega che avrebbe voluto intraprendere la carriera di avvocato, ma che il padre lo ha spinto a farsi le ossa da solo, cogliendo ogni grande opportunità della vita.