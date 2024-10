Una volta che l’ex Ceo di A&F dava il suo ok a quel punto i ragazzi venivano trasportati in aereo presso la casa di New York dello stesso, dove poi venivano “costretti a consumare alcol, Viagra e miorilassanti”. Secondo gli inquirenti il signor Jeffries e il signor Smith avrebbero anche “iniettato agli uomini una sostanza che induce l’erezione” nel caso in cui le stesse vittime non fossero in grado di partecipare all’atto sessuale.

Argentina, Javier Milei scioglie agenzia imposte/ “Sostituita da un'altra con 3.000 lavoratori in meno”

L’ex CEO “ha speso milioni di dollari – sostiene ancora il procuratore – per un’infrastruttura imponente per supportare questa operazione e mantenerne la segretezza”, fra viaggi internazionali, soggiorni in hotel, sicurezza agli eventi e personale retribuito. Sarebbero 15 le vittime coinvolte, ma vi è il forte sospetto che l’operazione riguardi decine di uomini: Mike Jeffries e gli altri due soggetti coinvolti rischiano una condanna durissima, al momento sono liberi su cauzione.