Mila Suarez asfalta Soleil Sorge/ “Io non tocco gli uomini sposati”

Secondo scontro fra Mila Suarez e Soleil Sorge

Ieri sera, martedì 22 marzo, è andata in onda la seconda puntata de “La Pupa e il Secchione Show”, immancabile un secondo scontro fra Mila Suarez e Soleil Sorge. Ricordiamo che la modella marocchina è stata fidanzata con Alex Belli, con cui l’influencer Italia-americana ha instaurato una “chimica artistica” molto discussa fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip. Soleil, giudice del programma di Italia 1, ha criticato la velocità con cui Mila Suarez si sarebbe avvicinata al suo secchione Mirko Gancitano, futuro sposo di Guenda Goria: “Non è che ha fatto chissà cosa, ma è proprio il modo di lanciarsi così velocemente”. Immediata la risposta di Mila Suarez, che non ha gradito il voto ricevuto dalla giudice: “Come hai fatto anche te. Hai fatto la stessa cosa. Senti da che pulpito. Mi hai dato uno zero come giudizio, anche tu per me sei uno zero”.

Mila Suarez: “Non tocco gli uomini sposati”

Soleil Sorge ha così chiuso la discussione: “Evita di paragonarti a me tesoro, qua quella che giudica sono io”. Ma alla prima occasione Mila Suarez è tornata a punzecchiare l’influenzare. Parlando con Guenda Goria, intervenuta in collegamento per “marcare il territorio”, la modella marocchina ha detto: “Guenda puoi tranquillizzarti, fa parte del gioco, ma io non tocco gli uomini fidanzati o sposati”. Una frecciatina a Soleil e al suo rapporto con Alex Belli nato dentro la casa del GF Vip. Già settimana scorsa le due donne si erano provocate a vicenda: “Non è che tu stai rosicando perché Alex ha sposato Delia e non te? Io rosico perché mi ha scaricato Alex? Ma sei seria? Forse hai guardato il programma sbagliato. Fa niente lasciatela parlare alla fine è una pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo troppo alto”, aveva detto con tono pungente Soleil. Terza puntata, terzo round?

