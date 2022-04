Mila Suarez divide il pubblico de La Pupa e il Secchione/ Il suo continuo provocare non convince

É dall’inizio de La Pupa e il Secchione Show che Mila Suarez è al centro dell’attenzione. Infatti, già nella puntata precedente erano emersi certi problemi con il secchione Mirko Gancitano poiché sembrava che la ragazza avesse un atteggiamento troppo provocante verso il giovane, felicemente fidanzato con Guenda Goria. Barbara D’Urso mostra una clip in cui vengono fatti vedere al pubblico alcuni momenti della settimana trascorsa dalla coppia: tra i due ci sono state delle tensioni poiché Mila insiste nel sottolineare che Mirko, nonostante sostenga di non avere nessun interesse per lei, di notte le si avvicina e le lancia degli sguardi ambigui. Inoltre pare si siano verificate delle scenate di gelosia verso la pupa. Nei vari confessionali il secchione smentisce categoricamente e anzi, si dice molto preoccupato di come potrebbe reagire e interpretare Guenda la situazione con Mila. Tornati in studio, la giuria attacca Mila poiché, anche se Mirko le ha fatto capire più e più volte di non avere nessun interesse per lei, la pupa continua ad avere un atteggiamento troppo provocante ed aggressivo.

Mila Suarez e Mirko, nuova lite a La Pupa e il Secchione/ D'Urso: "Alex Belli dovrà…"

Mila Suarez nega e continua a dire che invece Mirko le dà modo di comportarsi così. Barbara D’Urso chiede a Mirko di uscire dallo studio per consentire a Mila e Guenda di confrontarsi faccia a faccia. La Goria entra in studio e, nonostante intimi a Mila di stare meno addosso al suo fidanzato, mantiene il controllo e si rivolge alla pupa sempre con grande educazione. Barbara fa entrare Mirko che corre incontro a Guenda piangendo. I due si abbracciano e la ragazza cerca di rassicurare il fidanzato, dicendogli di non preoccuparsi e di continuare il gioco perché lui e Mila sono una coppia forte. Nel corso della serata Mila viene presa in causa anche per un battibecco avuto con Vera, con cui era amica già prima del programma. Nella puntata precedente infatti Vera e Nicolò hanno dato il loro voto a Mirko e Mila. Quest’ultima ha preso molto male la nomination, tanto da arrabbiarsi molto con Vera, con cui non pare aver chiarito. Durante le nomination della serata di martedì 29 marzo, Mirko e Mila vengono votati da Denis Dosio e Ilaria Bruni, ma non finiscono al Bagno di Cultura e proseguono il percorso all’interno del programma.

Alex Belli 'pupo' a La Pupa e il Secchione 2022/ Confronto con Mila Suarez e non solo

Mila Suarez divide il pubblico de La Pupa e il Secchione

I personaggi come Mila Suarez sono destinati a dividere l’opinione pubblica sempre e lo dimostra anche La Pupa e il Secchione Show. Questo perché la modella sta portando il pubblico a prendere una decisione nei suoi confronti. Da un lato c’è chi ne esalta la bellezza e la purità d’animo, collegandola anche alla lite con Soleil Sorge e la battuta sugli uomini sposati che la prima dice di non toccare rispetto ad altre.

Poi c’è l’aspetto che un’altra parte del pubblico non tocca e cioè quello della gatta morta. Secondo alcuni questo è quello che Mila sta facendo con Gianmarco Onestini nonostante questo sia stato assegnato a Maria Laura De Vitis. La situazione è ancora poco chiara, così come il futuro della modella sudamericana nel programma quello che appare certo è che creerà dibattito fino alla fine dell’avventura in questo format di Italia 1.

Mila Suarez vs Federico Fashion Style "zitta lo dici a tua sorella"/ Caos in studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA