Mila Suarez, flirt con Antonio Zequila?/ Il bacio e tutti i dettagli a Pomeriggio 5

Mila Suarez e Antonio Zequila hanno avuto un flirt? Mentre l’attore continua la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, fuori fioccano gossip sui suoi presunti amori di passato e presente. Zequila ha già incontrato nella Casa molte donne con le quali ha avuto una storia in passato e, a queste, potrebbe aggiungersene un’altra: Mila Suarez. Oggi la modella, ex fidanzata di Alex Belli, è ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 proprio per chiarire questo gossip e magari per aggiungere qualche ulteriore dettaglio. Nella foto diffusa qualche tempo fa, Antonio e Mila sono insieme in auto e qui i due sono beccati nel momento di stamparsi un bacio sulle labbra. Questa, dunque, la prova di un flirt tra i due prima dell’ingresso di lui nella Casa del Grande Fratello Vip.

Mila Suarez e Antonio Zequila hanno avuto una storia?

Cosa c’è stato tra Mila Suarez e Antonio Zequila? Lo scopriremo nel corso della puntata di Pomeriggio 5 che vedrà la showgirl tra gli ospiti. Di certo, Zequila non ha avuto alcun pensiero o parola nei suoi riguardi in questi giorni nella Casa del Grande Fratellop Vip. Anzi, l’attore ha speso delle parole solo sulla sua ex Marina, sulla quale ha dichiarato: “Era adorabile, una lavoratrice, era entrata a far parte della mia famiglia, io non ho mai smesso di stimarla e amarla”. E ancora, ricordando la loro rottura, ha ammesso: “Lei però aveva ragione, la verità è che quando c’è l’amore puoi fare tutto, la cosa più bella è dare se stessi alle persone, io sarei pronto a innamorarmi di nuovo”.

