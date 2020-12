Mila Suarez/ “La festa di Elisa De Panicis? Abbiamo fatto girare l’economia, non è..”

Pochi giorni fa hanno fatto discutere le immagini della festa di compleanno di Elisa De Panicis. L’influencer, nonostante il lockdown e la pandemia in corso, ha deciso di celebrare il suo compleanno con alcuni amici in un hotel. Tra gli ospiti anche Mila Suarez, oggi ospite a Pomeriggio 5. È stata proprio lei a entrare nel merito della vicenda, spiegando al pubblico cosa sia realmente accaduto quella sera. “Quel giorno Elisa mi ha detto che era il suo compleanno e io le ho detto ‘prendiamo delle camere in albergo e facciamo una cena’. – e ancora – Eravamo pochissime persone, otto, e tutti abbiamo fatto il test. Abbiamo dormito lì anche se abitiamo entrambe a Milano. Pensavo fosse una cosa positiva e non negativa! Abbiamo anche fatto girare l’economia.” tiene a notare ancora la Suarez.

Barbara D’Urso sulla festa di Elisa De Panicis: “Ecco qual è stato l’errore”

Se in tanti hanno criticato la festa in se, Barbara D’Urso fa notare che la questione è ben diversa. “Loro hanno la possibilità di fare questo, hanno deciso di farlo, hanno pagato tutto, avevano la possibilità ed erano in 8, avevano fatto il tampone, dove sta l’errore?” ha fatto notare la conduttrice a Pomeriggio 5, sottolineando che l’errore delle ragazze è stato un altro. “Ok, ci sta, però poi postare che voi ballare, bevete e vi divertite e veramente uno sfregio a tutti coloro che non possono farlo.” La stessa Mila Suarez ammette di essersi fatta prendere la mano e aver presto questo aspetto con leggerezza.



