Milagro/ Su Rete 4 il film di Robert Redford (oggi, 2 giugno 2019)

Milagro va in onda oggi, domenica 2 giugno, a partire dalle ore 14.05 su Rete 4. Stiamo parlando di Milagro, film realizzato negli Stati Uniti nel 1988 e tratto da un soggetto scritto da John Nichols, con la sceneggiatura curata insieme a David S. Ward. Le musiche sono state composte da Dave Grusin, mentre la produzione e la regia sono state curate dal noto attore americano Robert Redford. Quest’ultimo ha vinto un Premio Oscar come miglior regista nel 1981 per Gente comune e uno alla carriera nel 2002, oltre ad aver ricevuto varie nomination per La stangata e Quiz Show. Il cast vede come protagonista l’interprete statunitense Chick Vennera, noto anche per High Risk, Wakko’s Wish e varie serie televisive. Viene affiancato dalla collega brasiliana Sonia Braga, famosa per aver preso parte a numerose soap opera e a film di successo come Donna Flor e i suoi due mariti, Il bacio della donna ragno ed Angel Eyes – Occhi d’angelo. Presente anche Daniel Stern, visto in Hannah e le sue sorelle, Mamma, ho perso l’aereo e Cose molto cattive. Il cast viene completato da John Heard, James Gammon, Christopher Walken, Ruben Blades, Melanie Griffith e Julie Carmen.

Milagro, la trama del film

La trama di Milagro è incentrata sull’omonimo paesino americano del New Mexico, popolato da messicani emigrati. Il ricco americano Ladd Devine vuole distruggere i terreni per creare un complesso residenziale e sportivo. Un contadino appartenente agli chicanos, Joe Mondragon, decide di non arrendersi a tale prepotenza e inizia a sfidare Devine innaffiando il suo terreno di fagioli. Inizia una battaglia senza esclusione di colpi, con il messicano che ottiene l’appoggio di buona parte del popolo e il magnate che conduce nel paese il temibile sceriffo Kyril Montana. Anche l’avvocato americano Charlie Bloom si schiera a favore di Mondragon ed ostacola la nuova costruzione. Al tempo stesso, l’anziano Amarante Cordova, che vive insieme ad una scrofa e vede amici immaginari, viene coinvolto suo malgrado nella guerra. Viene infatti ferito involontariamente da Joe in una sparatoria. È l’occasione per Montana per arrestare Joe, che però non si lascia prendere tanto facilmente. Nel frattempo, l’azione popolare in difesa del contadino si fa sempre più unita e veemente. Joe viene lasciato libero e Devine è costretto a rinunciare al suo progetto, con Amarante che guarisce e i chicanos che raccolgono felicemente fagioli.

